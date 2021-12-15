Formula 1 2021 sezonunun son ve şampiyonu belirleyecek yarışında Lewis Hamilton'a karşı muhteşem bir mücadele veren Sergio Perez, savaşı hakkında bir açıklama yaptı. Perez, "Hamilton beni anlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Formula 1 2021 sezonu, tüm sezon boyunca izlediğimiz mücadeleye hayal edemeyeceğimiz derecede yakışır biçimde sona erdi. Yarışın ilk turlarında liderliği ele geçiren Lewis Hamilton, 58 turluk yarışın 58. turuna kadar birinci sırada yer almayı sürdürdü. Fakat 5 tur kala çıkan ve son tur içeri giren güvenlik aracının ardından Max Verstappen’e yerini kaptırarak dünya şampiyonluğunu da kaptırdı.

Yarışın en heyecan verici noktalarından birisiyse Max Verstappen’in takım arkadaşı Sergio Perez’in Lewis Hamilton’la olan savaşıydı. Hamilton ve Verstappen’in arasındaki fark yaklaşık 8 saniyeyken birinci sırada olan ve henüz pite girmemiş durumda eski lastiklerle yarışan Perez’e Hamilton’ı olabildiğince oyalaması söylendi. Perez de yaklaşık 2 tur süren bir mücadele ortaya koyarak olduğumuz yerde dişlerimizi kemirmemizi sağladı. O anlar işte bu şekildeydi:

Sergio Perez’e takımı tarafından ‘hayvan’ denmesini sağlayan savunma

Bu mücadelenin ardından Hamilton, doğal olarak zaman kaybetti ve artık aynalarında Verstappen’i görmeye başladı. Verstappen-Hamilton farkı 1 saniyeye kadar indi. Sergio Perez, bu savaşın ardından Verstappen’e yol verip pite girerken bu savaş da akıllara kazınmış oldu. Takım arkadaşının şampiyonluğunu elde etmesine destek veren sürücü, bugün o savaş hakkında bir açıklama yaptı.

Sergio Perez, bu mücadele hakkında yaptığı açıklamada “Şampiyonluk için mücadele eden birine zarar vermeye çalışmak çok da yapmak isteyeceğiniz bir şey değil. Ama eninde sonunda bunu takımım için yaptım. Eminim ki Hamilton beni çok iyi anlayacaktır. Her şeyi Max için ve takım için yaptım.” ifadelerini kullandı.

Hamilton, daha önceki yarışlarda da takım arkadaşı Bottas’ın desteğini defalarca kullanmıştı.

Tüm bunlar sürerken, öylesine bir bilgi olarak Max Verstappen için hayranları tarafından yazılan “Super Max” isimli parçanın Spotify’da ‘Viral 50’ küresel listesinde 5. sıraya yükseldiğini söyleyelim.