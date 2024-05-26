Formula 1 sezonunun 8'inci yarısı Monako GP bugün gerçekleştirildi. İlk turda büyük bir kazanın yaşandığı yarışta kazanan, Ferrari'den Charles Leclerc oldu.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1’in 2024 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Sezonun büyük merakla beklenen 8’inci yarışı Monako GP, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirildi.

Monako’daki ikonik pistte gerçekleşen yarış, ilginç olaylara sahne oldu. Kırmızı bayrak çıkan yarışın ilk turunda Kevin Magnussen, Sergio Perez ve Nico Hulkenberg’in karıştığı bir kaza yaşandı. Kazada Perez’in aracı paramparça olurken üç sürücü de yara almadan kurtuldu.

Kazanan Charles Leclerc oldu

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan Ferarri takımından Charles Leclerc, yarışta yerini koruyarak Monako Grand Prix’sinin kazananı oldu ve kendi ülkesinde zafere ulaştı. İlk turda yaşanan kazanın ardından yeniden başlayan yarışta Leclerc, tempoyu yavaş tuttu ve yarışın kontrolünü sağladı. 26 yaşındaki pilot, son 10 turda tempoyu artırarak yarışı kazandı. Bu, 2022’deki Avustralya GP’den bu yana ilk, kariyerindeki ise 6. zaferi olarak kayıtlara geçti.

Yarışın ikincisi, Leclerc’in 7,1 saniye arkasında tamamlayan McLaren takımından Oscar Piastri oldu. Üçüncü sırada ise yine Ferrari’den Carlos Sainz yer aldı. Max Verstappen ise George Russel’ın arkasında 6. Sırada Monako GP’yi bitirdi.

Yarışın ilk turunda yaşanan kaza: