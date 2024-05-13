Formula 1 en basit tabirle, Uluslararası Otomobil Federasyonu tarafından onaylanmış, tek koltuklu açık tekerlekli arabaların kullanıldığı yarışlar dizisidir. Çok sayıda yarış, aynı zamanda çok fazla skandalı beraberinde getirir.

2009 sezonu Avustralya’da yaşanan Liegate skandalı, adı pek duyulmasa da işin iç yüzüne bakıldığında çalkantılarla dolu olduğu görülen bir yarıştır.

Peki Formula 1’in tabiri caizse en saçma skandalı Liegate’de neler yaşanmıştır?

Bu skandal büyük oranda, Lewis Hamilton ve Jarno Trulli etrafında geçer.

Yarışın ilk turunu, Hamilton 13. Trulli ise 15. sırada bitirir ve ikili, yükselişlerine devam eder. Yarışın 55. turuna gelindiğinde Trulli 5. Hamilton ise 6. sıraya yükselir. Ancak yarışın sonunda Trulli, güvenlik aracının altında Hamilton’ı geçtiği için 25 saniye ceza verilir.

Bu sebeple Trulli, bir anda 12. sıraya düşer ve Lewis Hamilton’ın yarışı 3. bitirdiği ilan edilir. Trulli yarıştan sonra “Hamilton beni geçti sonra kenara çekilip birden yavaşladı. Bir problemi olduğunu düşündüm, geçmekten başka şansım yoktu” dedi.

Hamilton ise olaya dair “Sarı bayraklar altında Trulli’yi geçtim, yerimi aldım ve 3. oldum” şeklinde konuştu.

Toyota, bu sonuca itiraz etti ancak delil olmadığından reddedildi.

Ancak kısa bir zaman sonra radyo konuşmalarıyla yeni deliller ortaya çıkmıştı. Bu yeni bilgilerle birlikte aslında yarış hakemlerinin yanlış yönlendirildiği ortaya çıktı.

Takımı Hamilton’a, pozisyonu Trulli’ye geri vermesi gerektiği söylemişti ve Hamilton da yavaşlayıp geri çekilerek istenileni yapmıştı.

Ardından Trulli de yavaşlayarak Hamilton’a pozisyonu geri vermeye çalışmasına rağmen Hamilton’ın onu tekrar geçmediği anlaşılmıştı.

Devamında iki oyuncu hakem odasına çağırıldı ve ifadelerini değiştirmeleri için onlara bir şans verildi.

Ancak ikili bekleneni yapmayıp ifadelerini değiştirmedi ve gerçek olmayan beyanlarında ısrarcı olmaya devam etti. Özetle Hamilton, takım arkadaşlarının azizliğine uğramış ve bu sebeple yarıştan diskalifiye edilmişti. Yine gerçekleri söylememekte diretmesi, yarışlardan 1 yıl boyunca menedilmesine sebebiyet verdi.

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