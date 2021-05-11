Kanada Grand Prix'inin yerine Türkiye Grand Prix'inin takvime girmesiyle birlikte hepimiz coşmuştuk. Fakat bu coşku, yarışa az bir zaman kala tamamen yerle bir oldu. Türkiye Grand Prix'i iptal edildi. İptal kararı, sosyal medyada da gündem oldu.

Türkiye’deki Formula 1 hayranları olarak geçtiğimiz yıl uzun bir aradan sonra Intercity İstanbul Park’ın takvime eklenmesi hepimizi sevindirmişti. Oldukça heyecanlı bir yarışa da ev sahipliği yapmamızla Formula 1’in ülkemizdeki takipçi sayısı artmış, dünya yeniden İstanbul’un güzelliğini görmüştü. Bu yıl da aynı zevki yaşayacağımızı sürpriz bir şekilde öğrenmiştik.

Fakat İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı bölge ilan etmesiyle birlikte işler değişti, olumsuz beklentiler kendisini gösterdi. Bugün de korkulan oldu ve FIA henüz resmen açıklamamış olsa da Türkiye Grand Prix’inin iptal edildiği, yayıncı kuruluş S Sport’un paylaşımıyla kesinleşti. Sosyal medyanın gündemine Türkiye Grand Prix’inin iptal haberinin girmesi pek de uzun sürmedi.

Sosyal medyadan gelen tepkiler:

Türkiye Grand Prix’inin iptal olduğunu öncelikle Portekiz asıllı Formula 1 muhabiri Maomi de Miguel’den öğrendik. Bu iddiadan saatler sonra S Sport, Twitter’da yaptığı paylaşımda Türkiye Grand Prix’inin iptal olduğunu açıkladı. FIA’in konuya ilişkin açıklamasını yapmasını beklerken bizler de iptal haberinin sosyal medyadaki bazı yankılarını sizler için derledik.