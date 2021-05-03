Formula 1'de 2021 sezonu tam gaz devam ediyor, haliyle biz de Formula 1 podcastimiz F1'e 1'e devam ediyoruz. Serimizin üçüncü bölümünde Portekiz GP'yi, Formula 1'in Türkiye'ye gelecek olmasını konuştuk.

Formula 1'de bu yıl oldukça çekişmeli başladı. Bahreyn ve Imola'da yaşadığımız heyecanın ardından sıra, yılın başında İstanbul yerine takvime eklenen Portekiz GP'ye geldi. Dürüst olmak gerekirse yarış bekleneni veremedi.

Tam kapanma nedeniyle podcast kaydını bu defa daha farklı tekniklerle aldık. Bu durum da bu defa yarıştan hemen sonra bir bölüm çekebilmemize fırsat sağlamış oldu. Böylece en kısa sürede karşınıza çıkabildik.

Mercedes farkını gösterdi

Her zaman olduğu gibi ilk olarak Portekiz yarışını konuştuk. Son şampiyon Lewis Hamilton'ın damalı bayrağı ilk sırada gördüğü etap beklenen heyecanı veremedi. Öyle ki televizyon yayınlarında bir süre 17. sıra mücadelesini izledik.

Red Bull araçları aslında antrenman sonrası simülasyonlarda daha güçlü gözüküyordu ancak yarışta işler hiç de öyle gitmedi. Özellikle düzlüklerde Red Bull'ların Honda motoru da Mercedes'leri yakalamakta zorlandı.

Podcastte konuştuğumuz diğer konular arasında ise Hamilton - Raikkonen karşılaştırması, daha önceki bölümlerde de yapmış olduğumuz Podyum-DNF bölümü yer aldı. Bu defa oldukça beklenmedik podyum ve DNF tercihlerinde bulunduk.

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Podcast, yapısı gereği tek taraflı bir iletişimdir. Bu durumu mümkün olduğunca değiştirmek istiyoruz. Gerek bu içeriğin altında, gerekse sosyal medyada #WebteknoPodcast etiketiyle soracağınız soruların en azından bir kısmına cevap vereceğiz. Bu sorular yalnızca Formula 1 ile kısıtlı olmak zorunda da değil.

Podcastimizin üçüncü bölümünü aşağıda yer alan bağlantılardan dinleyebilirsiniz.