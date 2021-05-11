Birleşik Krallık hükümeti, artan COVID-19 vakaları nedeniyle Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de oynanmasına karşı çıkmış, ülkemizi kırmızı bölge ilan etmişti. Formula 1 muhabirinin ortaya attığı iddialara göre hükümetin verdiği kararın ardından geniş çaplı değerlendirmeler yapan FIA; F1 takviminden Türkiye GP'sini çıkardı. Bu iddialar, S Sport'un haberiyle doğrulandı.

Geçtiğimiz günlerde Formula 1 takvimine Türkiye GP'sinin eklenmesi, biz de dahil tüm F1 severleri heyecanlandıran bir haber olmuştu. 11 - 13 Haziran arası gerçekleşecek yarış için İstanbul Intercity Park'ta hazırlıklar başlamak üzereydi ancak İngiltere hükümetinin Türkiye'yi kırmızı bölge ilan etmesinden sonra işler karışacak gibi duruyordu.

Portekiz asıllı Formula 1 muhabiri Noemí de Miguel'in ortaya atmış olduğu iddiaya göre FIA, Türkiye Grand Prix'sini Formula 1 takviminden çıkarmış durumda. Portekiz asıllı muhabirin bu iddiasının ardından Türkiye resmi Formula 1 yayıncısı S Sport, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte haberi şimdilik en üst düzeyden doğrulayan isim oldu.

Türkiye GP iptal oldu:

S Sport, yaptığı paylaşımda "11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan F1 Türkiye Grand Prix'i iptal edildi." ifadelerini kullandı.

FIA'den hâlâ bir açıklama gelmedi:

Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin iptal olacağı iddiası günlerdir konuşulurken bugün ipler yavaş yavaş kopmaya başladı. Önce bir muhabirin aktardıkları, ardından S Sport'un yaptığı paylaşım, durumu şimdiden kesinleştirmiş diyebiliriz. Ancak halen FIA'den bir açıklama gelmediğini hatırlatalım.

Türkiye takvimden neden çıkarıldı?: İngiltere, Türkiye'yi kırmızı bölge ilan etti:

FIA, geçtiğimiz hafta F1 takviminden Kanada GP'sini sadece bu yıl için kaldırıp yerine Türkiye GP'sini eklediklerini açıklamıştı. Formula 1 hayranları olarak bu habere bir hayli sevinmiştik ve Haziran ayında gerçekleşecek yarışın bu sefer seyircilerle birlikte coşkulu bir şekilde geçmesini umuyorduk.

Türkiye'de artan COVID-19 vakaları nedeniyle Şampiyonlar Ligi Finalinin ülkemizde oynanmasını istemeyen İngiltere hükümeti, Türkiye'yi kırmızı bölge ilan edince dolaylı yoldan Formula 1 Türkiye GP'sini de muallakta bırakmış oldu. İngiltere, Türkiye'den ülkeye dönecek insanların yaklaşık 10 gün karantinada kalmasını zorunlu kıldı ve bu da fabrikalarının İngiltere'de olduğu çoğu Formula 1 takımını doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Eğer İngiltere kararında bir değişiklik yapmazsa takımlar, Fransa GP'sine geçmeden önce İngiltere'ye gitmek zorunda olduğu için bir sonraki yarışa yetişemeyecek. Böyle bir senaryoda da FIA Türkiye GP'sini iptal etmek zorunda kalacak.