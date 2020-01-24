Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon Başlangıç Tarihi Belli Oldu

Battle Royale modu ve geniş kapsamlı pazarlama çalışmalarıyla büyük bir başarıya ulaşan Fornite’ın 2. Bölüm: 2. Sezon'unun ne zaman başlayacağı belli oldu. Epic Games, Fornite'ın resmi sayfasından yaptığı açıklamada yeni sezonun başlangıç tarihini duyurdu.

Fortnite 2. Bölüm'ün ilk sezonunun sonuna çok az bir zaman kalmışken Epic Games, ilk sezonu şubat ayına kadar genişletmeye karar verdi. Şirket, ayrıca yaptığı açıklamada Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon'un da 20 Şubat tarihinde oyuncularla buluşacağını açıkladı.

Fortnite sayfasından yapılan açıklamada yeni sezonda oyunculara sunulacak olan özellikler 'sansürlü' bir şekilde yayınlandı. Yapılan açıklamada “2. Sezon'da çoklu (?) ile (?) ağırlık verilecek. Yeni sezonla ilgili sırları henüz size açıklayamıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yeni sezon:

Stüdyo, Overtime mücadelelerini tanıtacağını ve birinci sezonun bitmesine az bir süre kala oyuncuları meşgul edebilecek 2 haftalık bir etkinliği de duyurdu. Bu yeni özelliklerle ilgili henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı ancak bu özelliklerin oyunculara kısa bir süre içerisinde sunulacağı düşünülüyor.

Epic Games, ikinci sezonun ne zaman başlayacağının yanı sıra birinci sezona eklenecek yeni içeriklere ek olarak 11.50 güncellemesinin şubat ayının başlarında yayınlanacağı da açıkladı. 11.50 güncellemesinin öne çıkan tarafı ise Unreal Engine’in Chaos fizik motorunun kullanılacak olması ancak bu özelliğin ilk olarak test edileceği düşünülüyor.

Epic, yaptığı açıklamada “İlk olarak hedef, Fortnite’ın hâlâ Fortnite gibi hissettirmesi. Bu süreçte bazı olumsuzluklar olacak dolayısıyla küçük bir oyuncu grubuyla test sürecine başladık. Ayrıca yapılacak geri dönüşleri izleyecek ve geliştirmeler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Peki sizin Fortnite’ın yeni sezonundan beklentileriniz neler? Fikirlerinizi ve ikinci sezondan beklentilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.