Fortnite Mobile ile Uyumlu Android ve iOS Telefonlar - 2020

Android ve iPhone (iOS) modelleri için Fortnite Mobile uyumlu telefonlar hangileri? Telefondan en yüksek performans ile Fortnite oynamanızı sağlayacak cihazları derledik. Şimdiden belirtelim liste sizi biraz üzebilir.

Fortnite dansı, Fortnite figür oyuncakları ve daha niceleri… Fortnite artık hayatımızın her anında karşımıza çıkan bir oyun haline geldi. Özellikle PC versiyonundan sonra Fortnite Mobile çıkınca ülkemizde de bir hayli popüler hale gelmişti. Fortnite sistem gereksinimleri ile birçok oyuncuyu üzse de, hâlâ milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Bunun yanında milyonlarca dolar ödüllü turnuvaları oluyor.

Fortnite sevmeniz için birçok neden olabilir. Bu nedenlerin başında Fortnite silahları, kostümleri ve yukarıda da bahsettiğimiz gibi Fortnite dansı olabilir. Hatta Fortnite figür oyuncakları bile bir nedenden sayılır. Bu sevgiyi telefonlarımıza taşımak isteyince ufak bir engel çıkabiliyor. Her telefon maalesef Fortnite Mobile ile uyumlu değil. Bu içeriğimizde de Fortnite Mobile uyumlu Android ve iPhone (iOS) telefonlarına bakıyoruz.

Fortnite Mobile sistem gereksinimleri:

ARM64 işlemcili 64-bit Android,

Android OS 8.0 veya daha üzeri,

En az 4 GB RAM ve Adreno 530 veya üzeri,

Mali-G71 MP20,

Mali-G72 MP12 veya üzeri ekran kartları.

Fortnite kaç GB: 234 MB

Fortnite Mobile uyumlu Android telefonlar (60 FPS):

Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, S10e / S10 / S10+ / S10 5G, Note 8, Note 9, Note 10, Note 10 Pro, Tab S3, Tab S4, A90 5G

Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

Asus: ROG Phone, ROG Phone II, Zenfone 4 Pro, 5Z

Huawei: Honor 10, Honor 20, Honor Play, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro, Mate RS, Nova 3, Nova 5, P20 / P20 Pro, P30 / P30 Pro V10

LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

Nokia: 8

OnePlus: 5 / 5T, 6, 7, 7T,

Razer: Phone / Phone 2

Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer, Mi 9, Mi 9T, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 3, Mi Mix 2S, Mi Note 2,

ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

HTC: 10, U Ultra, U11/ U11+, U12+

Lenovo: Moto Z/Z Droid, Moto Z2 Force

Sony: Xperia XZ/Premium, Xzs, XZ1/Compact, XZ2/Premium/Compact, XZ3, Sony Xperia 1

Listenin kısa olmasından da anlayacağınız gibi Android telefonlardan çok azı Fortnite Mobile 60 FPS ile uyumlu. Yukarıdaki telefonlardan ise en uygun fiyatlı olanları ise şimdilik Huawei modelleri olarak görülüyor. Huawei P30 fiyatı yaklaşık 5.000 TL, Huawei Mate 20 Pro ise 5.800 TL civarı satılıyor. Yani Fortnite’ı 60 FPS ve tam destekli oynayabilmek için orta seviye bir bilgisayar fiyatına telefon almamız gerekiyor.

Fortnite Mobile uyumlu iPhone modelleri:

iPhone SE

iPhone 6S, 6S Plus

iPhone 7, 7 Plus

iPhone 8, 8 Plus

iPhone X, XS, XS Max ve XR

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone modelleri Android telefonlara göre daha uygun fiyatlar içeriyor. iPhone 6S Plus şu anda yaklaşık 3.000 TL ile satılıyor. Fortnite desteklemesine rağmen eski bir model olması tek dezavantajı olabilir. Sırf Fortnite Mobile oynamak için alınır mı emin değiliz. Ayrıca Fortnite Mobile 60 FPS destekleyen iPhone modelleri sadece XS, XS ve Max XR. Diğer modellerin 60 FPS desteği bulunmuyor.

Fortnite Mobile uyumlu Bluetooth oyun kumandaları:

Steelseries Stratus XL

Gamevice

Sony DualShock 4 Kablosuz Kontrol Cihazı (Android OS 10 veya daha günceli)

Xbox Kablosuz Oyun Kumandası

Razer Raiju Mobile

Razer Junglecat

Moto Gamepad

Fortnite Mobile ve PUBG Mobile gibi mobil oyunlar için oyun kumandası (gamepad) kullanan oyuncular için Epic Games çalışmalarını yapmış. Yukarıdaki oyun kumandalarından herhangi birine sahipseniz, Fortnite Mobile’ı oynayabilirsiniz. Oyun kumandaları özellikle Fortnite silahları ve karakterlerini daha iyi kullanmanızı sağlıyor. Fortnite V Papel ile karakterinize veya silahınıza kostüm alarak eğlenceli hale de getirebilirsiniz.

Fortnite Mobile diğer telefonlara neden destek vermiyor?

Yukarıdaki listelerden sonra kafanızda bu soru oluşmuş olabilir. Aslında cevabını yukarıda bahsettiğimiz Fortnite sistem gereksinimleri ile vermiş olduk. Fortnite diğer mobil oyunlara göre gerçekten çok gelişmiş grafik sunan bir mobil oyun. Bu grafiği çalıştırabilmek için de çok iyi telefonlara ihtiyaç duyuluyor; öyle ki bu telefonlar orta seviye bir bilgisayar kadar pahalı oluyorlar.

Android telefonlar için yukarıdaki sistem gereksinimleri eksiksiz karşılayan telefonlar Fortnite Mobile’ı çalıştırıyor. Ancak bu tam performans alacaksınız anlamına gelmiyor. Tam performans ve 60 FPS ile oynamak için Epic Games’in önerdiği telefonlardan birine sahip olmanız gerekiyor. Fortnite Mobile indirme işlemi iPhone modelleri için App Store’dan yapılırken, Android modelleri için web sitesi üzerinden yapılıyor.

Fortnite Mobile klavye ve fare destekliyor mu?

Bazı oyuncular mobil oyunları telefonlarından ek aparatlar ile klavye ve fare destekli oynamak istiyorlar. Bunun için kullanabilecekleri ek aparatlar var; hatta bazı oyunların kendisi direkt klavye ve fare destekli oluyor. Fortnite ise buna izin vermiyor. Maç sırasında klavye ve fare kullanırsanız direkt maçtan atılıyorsunuz. Bunu çok fazla yaparsanız banlanmaya kadar gidebilir. Fortnite item shop ile aldığınız kostümlere yazık olur.

Root ve jailbreak yapılmış telefonlar destekleniyor mu?

Fortnite’ın yani Epic Games’in bazı konularda çok katı olduğu söylenebilir. Bunu da aslında diğer oyuncuların iyiliği için yapıyorlar. Root ve jailbreak yapılmış telefonlar kesinlikle desteklenmiyor. Bunun tek nedeni de bu telefonlardan oyuncuların Fortnite hile kullanabilme ihtimalleri. Ancak Epic Games’in bu konuda bir açıklaması var. Hile için yakın bir gelecekte çözüm bulurlarsa, bu telefonlara da destek verebilirler.

Fortnite Mobile uyumlu Android ve iPhone (iOS) modelleri bu şekilde. Yukarıda bahsettiklerimizden de anlaşılacağı gibi oyunu tam performans ve 60 FPS ile oynamak için gerçekten çok iyi telefonlara sahip olmamız gerekiyor. Bu telefonlardan birine sahipseniz Fortnite hesap kayıt işlemini yaparak direkt oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.