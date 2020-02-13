Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon için geri sayım başladı ve oyuncular yakında yepyeni içeriklere kavuşacaklar. Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre, Fortnite'a 2. Sezonda Rapid Fire adlı yeni bir silah gelecek.

Epic Games, özellikle yeni sezonlarla birlikte sunduğu büyük güncellemelerle Fortnite'a sürekli olarak yeni içerikler getiriyor. Gelen yeni bilgilere göre 20 Şubat'ta başlayacak olan Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon, oyuna Rapid Fire adlı yeni bir hafif makineli tüfek (SMG) ekleyecek.

Fortnite dosyalarını inceleyen veri madencileri, oyuna eklenecek yeni içerikler hakkında sızıntılar yayınlamaya devam ediyor. Spedicey1 adlı bir Twitter hesabı, Rapid Fire adlı silahla ilgili ipuçlarını paylaştı. Yeni hafif makineli tüfeğin yakında geleceğini öne süren kullanıcı, silahın oyunun dosyalarında "WID_Pistol_RapidFireSMG_Athena_UC_Ore_T03" ve "WID_Pistol_RapidFireSMG_Athena_R_Ore_T03" satırları ile yer aldığını açıkladı.

Keşfedilen satırlardaki UC ve R kısımlarının Rapid Fire'ın Uncommon (Sıradışı) ve Rare (Nadir) versiyonlarına işaret ettiği düşünülüyor. Rapid Fire'ın özellikleri hakkında henüz hiçbir detay yok, ancak ismine bakılırsa, silahın kontrol edilmesi zor ve yüksek hasar veren bir makineli tüfek olacağı söylenebilir. Bu tür silahlar Fortnite'a dengeli bir şekilde gelmezse, oyunun metası için sıkıntı yaratabilir.

Fortnite'a 5. Sezonda gelen P90 SMG benzer bir durum ortaya çıkarmıştı. Silah tanıtıldığında, aşırı şekilde güçlüydü ve tüm oyuncular tarafından tercih ediliyordu. Fortnite 2. Bölüm: 1. Sezon 20 Şubat'ta sona erecek ve ikinci sezon aynı gün başlayacak. Oyuncular yakında yeni Rapid Fire ve birçok yeni içeriğe kavuşacaklar.