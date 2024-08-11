Epic Games, Fortnite'ın 5. bölüm 4. sezonundan fragman yayımladı. "Kusursuz Kıyamet" ismini alacak sezon, Marvel temalı olacak.

Dünyanın en popüler oyunu Fortnite’ın 5. bölüm 3. sezonu, yaklaşık üç ayın ardından önümüzdeki hafta sona erecek. Kullanıcılar, 16 Ağustos Cuma günü yeni Battle Royale sezonuyla tanışma fırsatı bulacaklar.

Epic Games, çıkışına az bir süre kalmışken sezonun ismini açıkladı ve ilk fragmanı bizlerle buluşturdu. Gelin oyuncuları mutlu edecek bir temaya sahip olacak 5. bölüm 4. sezonun fragmanına ve ilk detaylarına bakalım.

“Kusursuz Kıyamet” isimli Fortnite 5. bölüm 4. sezon fragmanı:

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Fortnite 5. bölüm 4. sezon Marvel temalı olacak

Her yeni sezonda olduğu gibi bu sezonda da yepyeni bir tema ve bu tema üzerine inşa edilmiş yenilikler göreceğiz. “Kusursuz Kıyamet” ismini alan sezon, Marvel temalı olacak ve dünya çapında çok sevilen karakterleri bizlerle buluşturacak.

Marvel’dan esinlenen yeni konumların Battle Royale ve Sıfır İnşa modlarınadki adaya eklendiğini göreceğiz. Aynı şekilde yeni silahlar ve eşyalar da bizlerle buluşacak. Kaptan Amerika’nın kalkanı, çifte mini hafif makineli tüfek, War Machine’in cephaneliği bunlardan bazıları.

Yeni sezonda kullanıcılar, ister Doctor Doom ve ordularına karşı savaşan kahramanlar olabilecekler isterler se de Doom’un hükümdarlığına katılabilecekler. Gweenpool, War Machine, Peelverine, Doctor Dooom, Mysterio, Shuri, Emma Frost gibi karakterler Battle Pass’te yer alacak.

Yeni sezon, 16 Ağustos günü kullanıcılara sunulacak. O gün daha fazla detay edinip sizlerle paylaşabileceğiz. Sezonun her zamanki gibi 2-3 ay civarında sürmesi bekleniyor.