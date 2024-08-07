Epic Games, Fortnite'a oyuncuları çok sevindirecek bir ekleme yaptı. Fall Guys, yeni bir güncellemeyle oyuna eklendi. Oyuncular, Fortnite haritasından Fall Guys parkurlarına erişip diğerleriyle yarışabiliyor.

Dünyanın en çok oynanan oyunu Fortnite, düzenli olarak yenilikleri oyuna ekliyordu. Şu sıralarda 5. bölüm 3. sezonu devam eden yapıma şimdi de oyunseverleri sevindirecek bir ekleme yapıldı.

Epic Games, en sevilen oyunlarından biri olan Fall Guys’ı Fortnite’a ekledi. Oyunseverler, yeni güncellemeyle birlikte sevilen party royale oyununa erişebilecekler.

Fall Guys’ın Fortnite’a gelişiyle ilgili paylaşılan fragman:

Fall Guys’a Fortnite’tan nasıl erişilebilecek?

Mediatonic’in geliştirdiği ve Epic Games’in yayımladığı Fall Guys, Fortnite’ın Battle Royale adasının gökyüzüne eklendi. Kullanıcılar, gökyüzündeki devasa engelli parkurdan birbirleriyle yarışabiliyorlar.

Parkura ulaşmak ise oldukça kolay. Fortnite adasındaki “Klas Kortlar” isimli bölgeye gidip burada gizlenmiş olan “Fasulye İdolleri”nden birini bulmanız gerekiyor. Gizlenmiş dense de bu uzun boylu fasülye benzeri kolayca bulabilmek mümkün. Bu fasulyeleri bulduktan sonra engelli parkura yönlendiriliyorsunuz, karakteriniz de Fall Guys’ın herkesin aklına kazınan fasulye benzeri karakterlerine dönüşüyor. Sonrasında diğer oyuncularla yarışıp “Azmin Zaferi” almaya çalışıyorsunuz.

Fall Guys, ilk olarak 2020 yılında piyasaya sürülmüştü. Party royale türünde diyebileceğimiz bu devasa çok oyunculu yapımda, engelli parkurlarda diğer oyuncularla yarışarak zafer elde etmeye çalışıyorsunuz.

Fall Guys, sınırlı süreliğine Fortnite’ta olacak

Fall Guys’ın Fortnite’ta kalma süresi maalesef çok uzun olmayacak. Yapım, 16 Ağustos’ta gelecek yeni sezona kadar Fortnite oyuncuları tarafından erişilebilir olacak.