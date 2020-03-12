Fortnite'ın Yeni Deadpool Etkinliği Ödülü Belli Oldu

Fortnite'ın 4. hafta Deadpool zorlukları son güncellemeyle birlikte açığa çıktı. Fortnite'a yarın gelecek iki zorlukla birlikte oyuncular, Deadpool'un Katanalarından oluşan bir sırt süsü alabilecekler.

Her büyük Fortnite güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte veri madencileri oyunun dosyalarını incelemeye başlıyor. Fortnite v12.10 güncellemesinde, oyuna 4. haftada gelecek Deadpool zorluklarına dair ipuçları bulundu.

Fortnite'a her hafta iki yeni zorluk geliyor ve ilk üç haftada zorlukları tamamlayan oyuncular sprey ödülleri aldı. Ancak 4. haftada çok daha fazlası yolda. Deadpool ödülüne ve sızdırılan zorluklara bir göz atalım.

Fortnite 4. Hafta Zorlukları:

Deadpool'un katanalarını bul (2)

Rakibin yapılarına hasar ver (10000)

İlk meydan okuma için iki katanayı ayrı ayrı bulmamız gerekecek gibi görünüyor. Rakibin yapılarına hasar vermek daha anlaşılır bir zorluk ancak tamamlanması kolay olmayacak. Zorluklar tamamlandığında oyunculara bir sırt süsü verilecek. Sırt süsünün nadirliği Marvel olarak geçiyor ve açıklamasında "Maksimum eforla kullanın" yazıyor.

Deadpool sırt süsü ödülü:

Fortnite'ın yeni Deadpool zorlukları bugün normal haftalık zorluklarla birlikte açılmayacak ve yarın (13 Mart) ayrı olarak gelecek.