Fortnite v12.10 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Tüm Yenilikler

Günümüzün en popüler Battle Royale oyunlarından biri olan ve milyonlarca oyuncusu olan Fortnite'ın v12.10 güncellemesi yayınlandı. Yayınlanan güncelleme, pek çok yeni ögeyle birlikte hata gidermelerini de içerisinde barındırıyor.

Battle Royale oyunlarının en popülerlerinden bir tanesi olan Fortnite, sürekli yeni içeriklerle birlikte güncelleniyor. Oyuna yeni içerikler getirmeye devam eden Epic Games, v12.10 güncellemesini bugün yayınladı.

Gelen güncelleme, önceki sezonlardan tanıdığımız Casus Lama'yı geri getirdi. Casus Lama, oyuncuların oyun içinde bulabileceği ve farklı silahlar veren bir öge olarak biliniyor. Elbette yeni güncellemeyle birlikte gelen tek yenilik bu değil. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan güncellemenin detaylarına daha yakından bakalım.

Casus Lama:

İlk defa v3.30 güncellemesiyle oyuna eklenen bu öge, 2. Bölüm: 2. Sezon’da oyundan kaldırılmıştı. Oyuncuların oldukça sevdiği Lama, nihayet Fortnite'a geri döndü.

Proximity Mine:

v12.00 güncellemesiyle oyun dosyalarına eklenen bu eşya, nihayet bugünkü güncellemeyle birlikte yayınlandı. Oyuncuların oyun içerisinde bulabilecekleri bu mayınlar, bir düşman yaklaştığında otomatik olarak patlıyor ve 50 hasar verebiliyor ancak oyuncular, bu mayınları daha etkili ve eğlenceli bir şekilde kullanmanın yolunu bulmuşa benziyor.

Savaş Köpeği Jonesy:

7 Mart 03.00 ile 4 Nisan 02.00 arasında etkinlik mağazasından alınabilecek bu güçlü köpek için açıklanan özellikleri alt kısımdan inceleyebilirsiniz.

Standart Avantaj: Sırt Çantası Parça Tesirli El Bombası'nın azami yükünü 1 artırır .

Komutan Avantajı: Sırt Çantası + Parça Tesirli El Bombası'nın azami yükünü 4 artırır .



Bulutkıran Yayı:

Bulutkıran Yayı, 5 Mart 03.00 ile 12 Mart 02.00 arasında haftalık mağazadan alınabilecek.

Hata düzeltmeleri:

Oyuncular etkileşim tuşunu kullanarak eşya toplayamıyordu; bu sorun çözüldü.

kullanarak eşya toplayamıyordu; bu sorun çözüldü. Yere devrilen oyuncular kendilerini diriltemiyordu ; bu sorun çözüldü.

; bu sorun çözüldü. Cephanelik sekmesine girince Xbox oyun kumandasının yön düğmeleri ve analog tuşları yanıt vermiyordu; bu sorun çözüldü.

yanıt vermiyordu; bu sorun çözüldü. Sosyal paneldeki arkadaşlar menüsünü açtıktan sonra çanta veya ayarlar arayüzüne geçiş yapıldığında oyunun arayüzü kilitleniyordu; bu sorun çözüldü.

Fortnite tüm bu ögeler ve yeniliklerin yanında oyundaki bazı sorunları da gidermişe benziyor. Oyunun resmi sayfasına ulaşmak ve güncelleme notlarına göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.