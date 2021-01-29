Fortnite'a Gangnam Style'ın Dans Figürü Eklendi

Fortnite'a, 9 yıl önce hayatımıza giren Gangnam Style'ın ikonikleşen dans figürleri eklendi. An itibarıyla tüm oyuncuların ulaşabildikleri figüre sahip olmak için, 500 V-Bucks ödeme yapılması gerekiyor.

Son yılların popüler hayatta kalma oyunlarından bir tanesi olan Fortnite'a, yeni bir dans figürü eklendi. An itibarıyla dünya genelindeki tüm oyuncuların oyun mağazasından satın alarak kullanmaya başlayabildikleri bu dans figürü, 2012 yılında hayatımıza giren Gangnam Style. Böylelikle pek çok oyuncunun uzunca bir süredir istediği figür, artık oyunun içine yerleşmiş oldu.

Aslına bakacak olursak bir dans figürünün Fortnite'a eklenmesi, ilk kez gerçekleşen bir şey değil. Geliştirici ekip, daha öncesinde de "Say so" ve "Savage" isimli şarkılardaki dans figürünü oyun içine eklemişti. Şimdi de bunlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yaklaşık 9 yıl önce hayatımıza giren Gangnam Style, artık Fortnite oyuncuları tarafından diledikleri gibi kullanılabiliyor.

İşte Fortnite'a eklenen Gangnam Style figüründen bir görüntü

Aslına bakacak olursak Gangnam Style figürünün Fortnite'a gelebilecek oluşu, bir süredir dile getirilen bir şeydi. ShiinaBR ve HYPEX gibi önemli Fortnite sızıntıcıları, bu figürün geleceğini söylüyorlardı. Geliştirici ekibin son hamlesiyle bu söylentiler gerçekleşmiş oldu. Figürün kalıcı olup olmayacağı şu an için bilinmiyor.

Eğer sizler de Fortnite oynuyorsanız ve Gangnam Style figürünü hesabınıza eklemek isterseniz, oyuna giriş yaptıktan sonra mağazaya gidebilirsiniz. Tüm karakterlerde kullanabileceğiniz dans figürüne sahip olmak için yapmanız gereken ödeme ise 500 V-Bucks. Bu ödemeyi yaptıktan sonra figürü hesabınıza ekleyip, oyun içinde hünerlerinizi sergileyebilirsiniz.

Figürü satın aldıktan sonra karakteriniz böyle dans edecek