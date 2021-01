The Day Before: Açık Dünya Hayatta Kalma Oyunu Duyuruldu

2021'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan yeni bir açık dünya hayatta kalma oyunu duyuruldu. "The Day Before" isimli bu oyun, grafiklerinin yanı sıra konusu ve sunacaklarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Oyunda, enfeksiyon sonra Amerika'da hayatta kalmaya çalışacağız.

İlk kez 2016 yılında hayatımıza giriş yapan PlayerUnknown's Battlegrounds, video oyun sektörünün temelini değiştirdi. Oyuncular tarafından görülmemiş seviyede ilgi gören bu oyunun amacı, hayatta kalmayı başaran son oyuncu olmaktı. Oyunun piyasaya sürülmesinden sonra da benzer temalarda çok sayıda oyunla tanıştık. Şimdiyse önümüzdeki aylarda çıkış yapması planlanan yepyeni bir hayatta kalma oyunu duyuruldu. "The Day Before" isimli bu oyunun, PUBG'nin tahtını sallayabilecek potansiyele sahip gibi görünüyor.

The Day Before, Rusya merkezli "Fntastic" tarafından geliştiriliyor. "MYTONA" tarafından yayınlanacak olan oyun, oldukça ilginç bir yapıya sahip olacak gibi görünüyor. Şayet oyun hayatta kalma ile açık dünyayı iyi bir şekilde harmanlayabilirse, 2021 yılının en çok konuşulan yapımlarından bir tanesinin The Day Before olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Peki bu oyun, bizlere neler sunacak?

The Day Before'un ilk ekran görüntüleri, buram buram kalite kokuyor

The Day Before'un Steam sayfasında yer alan bilgiler, oyunun ABD'nin göbeğinde geçeceğini ortaya koyuyor. Oyunun konusundan da bahseden yayıncı kuruluş, enfeksiyon sonrası bir dünyadan bahsediyor. Öyle ki salgın sonrası bir avuç insan kalmıştır ve bu insanlar, yiyecek bulmak adına birbirlerini öldürebilecek düzeye gelmişlerdir. Oyuncular, bu kadar tehlikeli bir ortamda hayatta kalmak için yiyecek ve silah bulup, hayatta kalmaya çalışacaklar. Ekip, oyun içinde bulunacak otomobil, ev ve gökdelenlere giriş yapılabileceğini söylüyor.

MYTONA, oyunun hem çevrimiçi çok oyunculu hem de tek oyunculu modunun olacağını ifade ediyor. Ancak bu modlarda neler bulunacağına dair detaylı bir açıklama, şu an için yapılmış durumda değil. Steam sayfasında yer alan ekran görüntüleri ise oyunun gerçekten de kaliteli olabileceğini gözler önüne seriyor. Elbette böylesi bir oyunu oynayabilmek için güçlü sayılacak bir bilgisayar sahibi olmanız gerekecek.

Oyunun Steam sayfasına göre The Day Before'u oynamak için; 6. nesil Intel Core i5 işlemci, 16 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 ekran kartı ve 75 GB de depolama alanına ihtiyaç duyacaksınız. Ayrıca oyunun AMD tabanlı bilgisayarlarda da çalışacağını söylemeden geçmeyelim.

The Day Before'un çıkış tarihi netleşmedi. Ayrıca oyunun fiyatı da şu an için açıklanmadı. Eğer sizler de bu oyunu yakından incelemek ve Steam'deki istek listenize eklemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

The Day Before için hazırlanan tanıtım videosu