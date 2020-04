Fortnite Güncellemesiyle Yeni Casus Modu Gelecek

Milyonlarca oyuncunun severek oynadığı Fortnite'a bu hafta gelen güncellemede Casusların Savaşı'na yeni mod ekleniyor. Fortnite'ın şu anki temasına uygun olan oyunda zaman kısıtlı olacak.

Son yılların en ses getiren oyunlarından biri olan Fortnite, yeni güncellemeler ve yeni modlarla oyuncuları kendine daha sıkı bağlıyor. Fortnite, yeni temalarını da sürekli oyuna entegre ederek oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Bu şekilde milyonlarca oyuncuya ulaşan Fortnite duracakmış gibi de görünmüyor.

Epic Games, Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon'daki casus temasına uygun olarak yeni sınırlı zaman modunu tanıttı. Operasyon: Yük Arabası olarak adlandırılan yeni mod, 8 kişiden oluşan 2 takımı rekabete sokuyor.

Casusların Savaşı'na gelen diğer modlar:

Bu modda savunma ekibinde olmayı tercih ederseniz göreviniz, içerisinde her türlü hassas bilgiyi bulunduran gizemli bir kamyonu savunmak olacak ancak bu, sıradan bir koruma görevi değil çünkü hedefi siz dâhil her şeyi yok etmek olan karşı takımın sürekli tekrarlanan saldırılanı savuşturmanız gerekiyor. Her bir turun kazananı, çabalarının karşılığı olarak teknoloji geliştirmeleriyle ödüllendirilecek.