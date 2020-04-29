Fortnite Güncellemesiyle Yeni Casus Modu Gelecek

Son yılların en ses getiren oyunlarından biri olan Fortnite, yeni güncellemeler ve yeni modlarla oyuncuları kendine daha sıkı bağlıyor. Fortnite, yeni temalarını da sürekli oyuna entegre ederek oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Bu şekilde milyonlarca oyuncuya ulaşan Fortnite duracakmış gibi de görünmüyor.
Epic Games, Fortnite 2. Bölüm: 2. Sezon'daki casus temasına uygun olarak yeni sınırlı zaman modunu tanıttı. Operasyon: Yük Arabası olarak adlandırılan yeni mod, 8 kişiden oluşan 2 takımı rekabete sokuyor.
Casusların Savaşı'na gelen diğer modlar:
Bu modda savunma ekibinde olmayı tercih ederseniz göreviniz, içerisinde her türlü hassas bilgiyi bulunduran gizemli bir kamyonu savunmak olacak ancak bu, sıradan bir koruma görevi değil çünkü hedefi siz dâhil her şeyi yok etmek olan karşı takımın sürekli tekrarlanan saldırılanı savuşturmanız gerekiyor. Her bir turun kazananı, çabalarının karşılığı olarak teknoloji geliştirmeleriyle ödüllendirilecek.
- Operation: Dropzone: Diğer takımdan önce 150 elemeye ulaşmak için 20'ye 20 şekilde savaşın. Tüm bunları küçük fırtına dairesinde çarpışırken ve teknoloji ögelerinin kilidini açmak için istihbaratı korurken yapın.
- Operation: Knockout: Hangi takımın birinci olduğunu görmek için bire bir veya ikili savaşlı turnuvalarda mücadele edin. Kazanan takımlar daha fazla teknoloji için daha fazla istihbarat alır.