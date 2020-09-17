Epic Games’in hemen hemen tüm platformlarda yer alan battle royale oyunu Fortnite’ın PC sürümü için grafiksel anlamda devrimsel bir teknoloji olan ışın izleme özelliği geldi.

Son yıllarda oyun endüstrisinin en çığır açıcı teknolojilerinden biri olan ışın izleme teknolojisini (RTX), özellikle yüksek grafik vadeden oyunlarda görmeye başlamıştık. Yeni oyunlar dışında Minecraft gibi çıkışının ardından uzun süreler geçen bazı oyunlarda da görülen ışın izleme teknolojisi, şimdi dünyanın en çok oynanan hayatta kalma oyunlarından biri olan Fortnite’a geldi.

Bundan sonra Fortnite oyuncuları, diledikleri takdirde oyunlarını ışın izleme sayesinde çok daha gerçekçi ve güzel bir görünümle oynayabilecekler. Elbette bu özelliğin sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için RTX teknolojisine sahip bir ekran kartına ihtiyacınız bulunuyor. Eğer Fortnite’ı bu teknolojiyle oynamak istiyorsanız, en az dört çekirdekli bir CPU’nun yanı sıra güncellenmiş sürücülere sahip bir NVIDIA RTX 2060 ve üstü ekran kartına sahip olmanız gerekiyor.

Eğer uygun sürücülere sahipseniz Fortnite’ın oyun ayarlarına gidip DirectX12’yi aktif etmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra oyun ayarlarında yer alan ışın izleme seçeneğini seçebilirsiniz. Bu teknoloji sayesinde oyundaki yansımalar, ortam kaplaması, genel aydınlatma ve gölgeler çok daha gerçekçi oluyor.

Işın izleme teknolojisine sahip Fortnite nasıl görünüyor?

Özellikle cam, su gibi ışığı yansıtma özelliğine sahip materyallerdeki bulanık görüntüleri çok daha gerçekçi bir görünüme sokan ışın izleme teknolojisi, Fortnite’a da kalite katmış görünüyor. Peki sizler oyunun PC sürümüne gelen bu yeni özelliği beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.