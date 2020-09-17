Fortnite, PlayStation 5'te Böyle Görünecek [Video]

Dünkü PlayStation 5 etkinliğinde Fortnite'a da yer veren Sony, oyunun PS5'te nasıl görüneceğini ilk kez gösterdi. Buna göre Fortnite, PS5'te daha canlı grafikler sunacak.

Sony, dün akşam gerçekleştirdiği etkinlik ile birlikte yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in fiyatını ve çıkış tarihini nihayet açıkladı. Sony etkinlikte ayrıca, PlayStation 5’in çok daha iyi bir deneyim sunmasını sağlayacak aksesuarlarının fiyatlarını da açıklarken, PlayStation 5 ile çıkış yapacak bazı oyunlardan oynanış videoları da paylaştı.

Sony’nin etkinliğinde kendine yer bulan oyunlardan biri de Fortnite oldu. Ekran karardıktan sonra savaş otobüsünün sesinin duyurmasıyla ortaya çıkan Fortnite, etkinlik sırasında yayınlanan tanıtım videosuyla Unreal Engine 4 ile inşa edilen oyunun RTX desteği ile PlayStation 5’te nasıl bir grafik, animasyon ve efekt kalitesi sunacağını göstermiş oldu.

Fortnite, PS5'e RTX desteği ile gelecek

Her yeni çıkış yapan oyun konsolu gibi PlayStation 5 de az sayıda popüler oyun ile çıkış yapacak. Bu nedenle Fortnite gibi milyonlarca oyuncu tarafından takip edilen popüler bir oyunun PlayStation 5’in çıkış oyunları arasında yer alması hem Sony hem de PS5’i çıkar çıkmaz alacak oyuncular için önemli bir gelişme. Oyuncular, Fortnite'a tamamen ücretsiz bir şekilde ulaşabilecekler ve PS4'teki oyun içi satın alım ve gelişmelerini PS5'e aktarabilecekler.

Aslına bakacak olursak Epic Games, Fortnite’ın yeni nesil konsollara geleceğini daha önce de zaten belirtmişti ancak Fortnite’ın PS5’te nasıl görüneceğini ilk kez görmüş olduk. Bununla birlikte Epic Games, Fortnite’ın Xbox Series X ve Series S’e gelmesiyle ilgili olarak sessizliğini koruyor. Yine de oyunun her iki konsola da gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fortnite'ın PlayStation 5 tanıtım videosu