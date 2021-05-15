Fortnite İçin Tasarlanan Kostüm Tasarımları Ortaya Çıktı

Sürekli yeni kostümlerle oyuncuların ilgisini çekmeye devam eden Fortnite, bu kez oyuna henüz eklenmeyen konsept tasarımlarıyla önümüze geldi. Ortaya çıkarılan tasarımların büyük bir çoğunluğu orijinal tasarımlardan oluşuyor.

Günümüzün en sevilen oyunlarından birisi olan Fortnite, sürekli yeni kostümlerle oyuncuların oyuna olan ilgisini canlı tutuyor. Bugünse oyuna eklenmek üzere tasarlanmış ancak henüz yayınlanmamış birçok kostüm ortaya çıktı. Twitter’da LeakySussed tarafından yapılan paylaşımdaki kostümler, oyuna eklemeden önce gözden geçirme ve değerlendirme aşamasında.

Konsept olarak tanımlayabileceğimiz bu kostümlerden hangilerinin oyuna eklenip eklenmeyeceği henüz bilinmiyor. Paylaşılan kostümlerin büyük çoğunluğu orijinal kostüm olma özelliği taşıyor. Yani bu kostümler, gerçek hayatta veya oyunda herhangi bir karaktere dayanmıyor. Yalnızca konseptlerin bazıları Fortnite topluluğu tarafından yapılan ve yine orijinal olan tasarımlara dayanıyor.

Fortnite konsept kostüm tasarımları:

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere değerlendirme aşamasında olan birçok kostüm bulunuyor. Bunlar arasından gözümüze en fazla çarpanlar arasında Bushranger’ın çizgi şeklinde tasarlanmış hali (en alt sıra, soldan yedinci). Bushranger’ın bu halini görmek, oyuna Peely ve Fishsticks’in de çizgi versiyonlarının gelebileceği iddialarını güçlendiriyor.

Kostümlerin büyük çoğunluğunda fütüristik karakterler bulunurken bunların büyük çoğunluğunun insan olmadığını görüyoruz. Yine resimlerde gözümüze çarpan bir diğer kostümse tamamen farklı bir sanat anlayışıyla çizilmiş olan kostüm (üçüncü sıra, sağdan dördüncü). Firefox’un tilkisine benzer bir tilki, poligon tasarım yöntemiyle çizilmiş.

Fortnite için tasarlanan konsept tasarımlar sürekli paylaşılmaya devam ediyor. Tabii bu tasarımların büyük bir çoğunluğu oyuncularla buluşmuyor. Yukarıda gördüğümüz tasarımların belki de hiçbirini oyunda görmeyebiliriz. Tasarımlar arasında sizin de gözünüze çarpan varsa, yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.

