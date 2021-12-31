Fortnite, Oyunculara Ücretsiz Hediyeler Dağıtacak

Epic Games, Fortnite'ta saatlerce süren sunucu kesintisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki hafta içinde yeni bir açıklama yapılacağını söyleyen ekip, oyuncuların kaybettiği zamanın telafi edileceğini söyledi. Bu açıklama, Fortnite oyuncularının ekstra ödüllerle karşılaşacakları şeklinde yorumlandı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, dünyanın en popüler hayatta kalma oyunlarından Fortnite'ın sunucularının çöktüğünden ve oyuncuların saatler boyunca bu oyundan mahrum kaldıklarından bahsetmiştik. Yaşanan olay, küresel çapta pek çok oyuncunun tepkisiyle karşılaştı. Zira bir yandan yılbaşı diğer yandan Noel derken tatil moduna girmiş olan sayısız oyuncu, Fortnite'tan mahrum kaldı.

Epic Games, sorunların giderildiğini duyurduğu bir açıklamada, önümüzdeki hafta konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını ve neler yaşandığını anlatacağını duyurdu. Ancak şirket, oyuncuların kaybettiği zamanı telafi etmek için farklı şeyler üzerinde de çalışacak gibi görünüyor. Ancak oyuncuların gönüllerinin nasıl alınacağı şimdilik net değil.

Winterfest kapsamında alınamayan bir ödül sorunu da giderilecek

Fortnite, kısa bir süre önce Winterfest olarak isimlendirdiği bir etkinlik başlattı. Bu etkinlik kapsamında da oyunculara çok sayıda ödül dağıtıldı. Ancak ödüllerden bir tanesi bir türlü açılamadı. Zira oyundaki teknik bir aksaklık, bu ödülün bir ortadan kaybolmasına yol açtı. Bu ödül ile ilgili de açıklamalarda bulunan Fortnite geliştiricileri, sorunun çözülmesi için uğraştıklarını, kalan hediyenin de alınacağını duyurdu.

Fortnite oyuncuları, 29 Aralık'ta başlayan ve 30 Aralık'ın ilk saatlerine kadar devam eden kesintiden genel olarak kurtulmuş durumdalar. Artık yapılabilecek tek şey, önümüzdeki haftaya kadar beklemek ve Epic Games'in kendini nasıl affettireceğini görmek...