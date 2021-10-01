Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Microsoft, kasım ayı içerisinde piyasaya süreceği yeni yarış oyunu Forza Horizon 5'in sistem gereksinimlerini açıkladı. Intel ve AMD tabanlı PC'ler için ayrı ayrı açıklamalarda bulunan Microsoft, oyuncuları fazla zorlamayacak gibi görünüyor. Şirket ayrıca, Forza Horizon 5'le uyumlu direksiyon setlerini de duyurdu.

Yarış oyunu tutkunları bir süredir, Microsoft tarafından piyasaya sürülecek Forza Horizon 5'e odaklanmış durumda. Efsane yarış oyunu serisinin dördüncü bölümünde İngiltere sokaklarının tozunu attıran oyunseverler, bu kez Meksika'ya gidecekler ve Meksika'nın eşsiz coğrafyasında yarışma imkanı yakalayacaklar. Oyunla ilgili geri sayım devam ederken Microsoft'tan önemli bir adım geldi. Teknoloji devi, 5 Kasım'da piyasaya sürmeye hazırlandığı oyununun sistem gereksinimlerini resmen açıkladı.

Microsoft'un açıkladığı sistem gereksinimlerine baktığımızda, Forza Horizon 5'i en ideal şekilde oynamak isteyen oyuncuların güncel bilgisayarlara sahip olmaları gereceğini görüyoruz. Ancak minimum ya da tavsiye edilen sistem gereksinimleri, oyunculara biraz daha nefes aldıracak türden. 4-5 yıllık bilgisayarlar, bu oyunu rahatlıkla oynatabilecek gibi görünüyor.

Microsoft, Forza Horizon 5'in sistem gereksinimlerine tüm detaylara yer vermiş durumda. AMD ya da Intel tabanlı bilgisayarlar için ayrı ayrı açıklamalarda bulunan ekip, bu sayede yaklaşan oyunla ilgili sistem gereksinimlerinin en net şekilde anlaşılmasına imkan tanıyor. Ancak bu verilerin pratikte nasıl çalışacağı şu an için belli değil. Eğer optimizasyon sorunları yaşanırsa, oyuncular şimdi bahsedeceğimiz gereksinimlerde bile sorunlarla karşılaşabilirler. Peki Forza Horizon 5'in sistem gereksinimleri nasıl olacak?

Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10 (1909 sürüm)

Windows 10 (1909 sürüm) İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel Core i5-4460

AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel Core i5-4460 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 ya da NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB VRAM)

AMD Radeon RX 470 ya da NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB VRAM) Depolama: 110 GB

Tavsiye edilen

İşletim sistemi: Windows 10 (1909 sürüm)

Windows 10 (1909 sürüm) İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel Core i5-8400 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 590 ya da NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB VRAM)

AMD Radeon RX 590 ya da NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB VRAM) Depolama: 110 GB

İdeal

İşletim sistemi: Windows 10 (1909 sürüm)

Windows 10 (1909 sürüm) İşlemci: AMD Ryzen 7 3800XT ya da Intel Core i7-10700K

AMD Ryzen 7 3800XT ya da Intel Core i7-10700K RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800XT ya da NVIDIA GeForce RTX 3080

AMD Radeon RX 6800XT ya da NVIDIA GeForce RTX 3080 Depolama: 110 GB (SSD)

Bu arada; Forza Horizon 5 ile birlikte uyumlu bir şekilde kullanılabilecek direksiyon setleri de belli oldu. Buna göre oyuncular, Logitech'in G25, G27, G29, G920, G923PS, G923XB ve Momo modellerini, Thrustmaster'ın Ferrari 458, T150 RS, T300 RS, T500 RS, TMX, T-GT, TS-XW, TX, TS-PC modellerini ve Fanatec'in ise V1, V2, V2.5, CSL, CSL DD, DD1, DD2 modellerini kullanarak Forza Horizon 5 deneyimi yaşayabilecekler.

Microsoft, Forza Horizon 5'i 3 farklı seçenek ile satışa sunacak. Bu seçenekler "Standart Edition", "Deluxe Edition" ve "Premium Edition" olarak isimlendirilecek. Oyuncular, satın aldıkları paketi büyüttükçe daha fazla içeriğe sahip olma imkanı yakalamış olacaklar. Oyunu Microsoft Store üzerinden satın almak isteyen oyuncuların söz konusu paketler için sırasıyla 469 TL, 535 TL ve 669 TL şeklinde ödeme yapmaları gerekecek. Aynı sürümler, Steam'de ise 299 TL, 399 TL ve 499 TL karşılığında satın alınabilecek. Oyunun Microsoft Store'daki sayfasına buradan, Steam'deki sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.