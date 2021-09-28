Oyun Dünyasını Sallayan New World, Yayınlandı [Video]

Amazon Games, adeta arapsaçına dönen yeni MMO oyunu New World'ü resmen erişime açtı. Geliştirme sürecinde çok konuşulan oyunla ilgili yapılan ilk yorumlar, oyunun vadettiğini verdiğini gözler önüne seriyor. New World, Steam üzerinden de satın alınabiliyor.

Video oyun dünyasına hızlı bir giriş yapmaya çalışan Amazon Games, kendisinin geliştirip yayına hazırladığı "New World" isimli oyununu resmen erişime açtı. Aksiyon ve maceranın dibini yaşatacak oyun, MMO türünde ve bu türün bağımlısı olan oyun tutkunları için yepyeni bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak New World, Amazon Games için tam bir arapsaçıydı. Zira şirket, bu oyunu Mayıs 2020'de piyasaya sürecekti. Ancak yaşanan aksilikler nedeniyle defalarca ertelenen oyun, bugün nihayet erişime açıldı. New World'ün resmi internet sitesi ya da Steam üzerinden satın alınabilen oyun, 109 TL'lik fiyatı ile de ülkemizdeki oyuncular tarafından ilgi görecek gibi duruyor.

Oyuncuların ilk yorumları olumlu

Oyunun Steam'deki listeleme sayfasına baktığımızda, Türkiye'den oyuncuların New World'e adeta bayıldıklarını görüyoruz. Şu ana kadar yapılan oyunların tümü olumluyken oyunseverler, oyunun çok detaylı olduğunu belirtiyorlar. Ancak bu noktada Türkçe dil desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirten oyuncular, bu taleplerini dile getirmeye başlamış durumdalar. Amazon Games'in böyle bir çalışmasının olup olmadığı ise şimdilik bilinmiyor.

Üzerinde büyü olan Aeternum isimli bir adada olan oyun, MMO türünün tüm imkanlarını oyunculara sunuyor. Üstelik oyuncular, New World'ü açık dünya rol yapma oyunu şeklinde çevrimiçi ya da tek oyunculu şekilde oynayabilecekleri gibi PvP türünü de deneyimleyebiliyorlar. Geliştirme sürecinde beklentiyi tavan yaptıran oyun, gerçekten de vadettiğini verecek gibi görünüyor.

New World'ün sistem gereksinimleri nasıl?

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-2400 ya da dört çekirdekli, 3 GHz AMD

Intel Core i5-2400 ya da dört çekirdekli, 3 GHz AMD Bellek: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 280

NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 280 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i7-2600K ya da AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i7-2600K ya da AMD Ryzen 5 1400 Bellek: 16 GB

16 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 390X

NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 390X Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Bundan bir süre önce sizler için hazırladığımız bir içeriğimizde, Amazon Games'in yeni oyunu New World için çok geniş kapsamlı bir rehber hazırlamıştık. Eğer oyunla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız, sizleri burada bulunan rehberimize mutlaka bekliyoruz. Ayrıca, oyunu satın aldıysanız yorumlarınızı da bizlerle paylaşabilirsiniz.

New World için hazırlanan fragman