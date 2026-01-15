Tümü Webekno
Yarışseverler Buraya: Merakla Beklenen Forza Horizon 6'nın Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Yarışseverlerin en sevdiği oyun serilerinden Forza Horizon'ın yeni oyunu Forza Horizon 6'nın çıkış tarihi Forza Horizon 5 içerisinde yer alan bir reklamla ortaya çıkmış oldu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Forza Horizon 6’nın çıkış tarihi ortaya çıktı. İddiaya göre oyun, 19 Mayıs’ta oyuncularla buluşacak. Üstelik Premium Edition sahipleri için direksiyon başına geçmek 15 Mayıs’ta, yani dört gün daha erken mümkün olacak.

Sızıntı, Forza Horizon 5 içinde görünen bir reklamdan geldi. Bu reklamda hem çıkış tarihi hem de oyunun ilk detayları yer aldı. Buna göre Forza Horizon 6, serinin en büyük açık dünyasını sunacak ve oyuncuları bu kez Japonya’nın nefes kesen manzaralarına götürecek.

Forza Horizon 6, 19 Mayıs'ta geliyor

550’den fazla gerçek araç, özel Ferrari J50, VIP üyelik, Car Pass, Time Attack ve Italian Passion araç paketleri gibi birçok içerik Premium sürümle birlikte gelecek. Ayrıca çıkış sonrası iki büyük genişleme paketi de oyuncuları bekliyor.

Forza Horizon serisi, beşinci oyunuyla 50 milyondan fazla oyuncuya ulaşarak inanılmaz bir başarı yakalamıştı. Başlangıçta Forza Motorsport’un arcade bir alternatifi olan seri, zamanla ana seriyi bile geride bıraktı.

Forza Horizon 6, sızıntılar doğruysa 19 Mayıs tarihinde PC ve Xbox Series S|X için piyasaya sürülecek. PlayStation 5 sürümü ise ileri bir tarihte oyuncularla buluşacak.

