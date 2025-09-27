Tümü Webekno
Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın hâlihazırda en çok beklenen oyunu olan GTA 6'ya dair şu ana dek bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan GTA 6, yıllardır süren sessizliğin ardından gelen ilk iki fragmanıyla birlikte oyun severler arasında beklentiyi daha da yükseltmişti. Rockstar Games'in efsanevi serisinin yeni oyunu, bizleri bir kez daha suç, aksiyon ve macera dolu bir dünyaya davet ediyor.

Geliştirilmiş grafikleri, daha önce hiç görmediğimiz kadar canlı ve detaylı bir açık dünya vaadi ve merak uyandıran yeni karakterleriyle GTA 6, şimdiden oyun dünyasının zirvesine oynamaya aday. Biz de bu heyecanınıza ortak olduk ve GTA 6'ya dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

GTA 6 konusu

GTA 6

GTA 6, serinin tarihinde bir ilke imza atarak bizleri Lucia adında bir kadın ana karakterle tanıştırıyor. Hikâye, Lucia ve onun partneri arasında şekillenecek ve modern bir "Bonnie and Clyde" anlatısı sunacak. Sızdırılan bilgiler ve yayımlanan fragmanlar, ikilinin Vice City'nin neon ışıklarıyla bezenmiş ancak bir o kadar da tehlikeli sokaklarında geçen bir soygun hikâyesini işleyeceğini gösteriyor.

Hikâyenin temelinde sadakat, ihanet ve Amerikan Rüyası'nın karanlık yüzü gibi temaların yer alması bekleniyor. Oyun, günümüz sosyal medya kültürüne ve modern dünyanın absürtlüklerine de serinin alametifarikası olan hicivsel bir dille ayna tutacak.

GTA 6'dan neler bekliyoruz?

GTA 6

GTA 6, serinin köklerine sadık kalarak üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan bir açık dünya aksiyon-macera oyunu olacak ancak bu kez çok daha geniş ve detaylı bir harita bizleri bekliyor. Oyuncular, Florida eyaletinden esinlenerek yaratılan ve Vice City'yi de içinde barındıran devasa "Leonida" eyaletini keşfedecekler.

Geliştirilmiş yapay zekâ sayesinde trafik ve yaya davranışlarının çok daha gerçekçi olması, şehir hayatının daha dinamik ve yaşayan bir yapıya kavuşmasını sağlayacak. Oyuncular; soygunlar, çatışmalar, araç takipleri gibi serinin klasikleşmiş görevlerinin yanı sıra, daha önce hiç görülmemiş yan aktivitelere ve daha derinlemesine karakter etkileşimlerine de tanıklık edecekler. Fizik motorundaki ve grafiklerdeki devrim niteliğindeki gelişmeler de oyunu görsel ve oynanış anlamında yeni bir seviyeye taşıyacak.

GTA 6 çıkış tarihi

GTA 6

Rockstar Games tarafından yapılan resmî açıklamaya göre GTA 6, 26 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Tarih şu anda resmî olsa da birçok farklı kaynak, Rockstar Games'in oyunu Eylül 2026'ya erteleyeceğini iddia ediyor.

GTA 6 hangi platformlara çıkacak?

GTA 6

GTA 6, ilk aşamada yeni nesil konsollar için çıkış yapacak. Rockstar Games'in resmî duyurusuna göre oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için geliştiriliyor.

PC oyuncularının ise bir süre daha beklemesi gerekecek. Rockstar'ın önceki oyunlarında izlediği stratejiye benzer şekilde, PC versiyonunun konsol çıkışından genellikle bir veya bir buçuk yıl sonra yayımlanması bekleniyor.

GTA 6 fiyatı ne kadar olacak?

GTA 6

GTA 6'nın fiyatı hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı ancak oyun dünyasındaki genel fiyatlandırma trendleri ve oyunun büyüklüğü göz önüne alındığında, standart sürümünün yurt dışında 80 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Türkiye fiyatının ise güncel kur ile birlikte belirleneceği için şimdiden net bir rakam vermek mümkün değil.

GTA 6 sistem gereksinimleri

GTA 6

Oyunun sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı ve oyunun en az bir yıl PC'ye gelmeyeceğini hesaba katarsak şu anda bu konu hakkında spekülasyon yapmak oldukça güç ama eğer GTA 6 için PC toplayacaksanız, oyunun çıkış tarihinin netleşmesini bekleyebilirsiniz. 26 Mayıs 2026 tarihi şu aşamada ne kadar net gibi görünse de olası bir ertelemeyle oyun yıl sonuna kayabilir. Bu doğrultuda RTX 5000 serisi bir ekran kartı veya AMD muadilleri işinizi görecektir.

Gta 6

