Fosil Yakıtlara İhtiyaç Duymayan Jet Motoru Geliştirildi

Araştırmacılar sadece hava ve elektrikle çalışan bir jet motoru prototipi geliştirdi. Plazma jet motoru, karbon salınımını ortadan kaldırarak içten yanmalı motorların iklim değişikliğine olan etkisini azaltmayı hedefliyor.

Bilim insanları, geliştirdikleri yeni bir jet motoruyla karbon nötr hava yolculuğunun yolunu açabilir. Geliştirilen prototip herhangi bir fosil yakıt kullanmadan kendin kendine itme gücü uygulayabiliyor ve böylece karbon salınımının önüne geçerek temiz bir hava sunuyor.

AIP Advances dergisinde yayınlanan araştırmaya göre jet motoru, havayı sıkıştırıyor ve mikrodalgalarla iyonize ederek itici plazma üretiyor. Geliştirilen jet motoru, uçakların bir gün sadece elektriği ve etrafındaki havayı yakıt olarak kullanabileceği anlamına geliyor. Prototip, geleneksel bir motorla benzer bir güç göstererek çapı 24 milimetre olan 1 kilogramlık bir çelik bilyeyi havaya fırlatabildi.

Plazma itkili jet motoru küresel ısınmanın etkilerini azaltmayı hedefliyor

Wuhan Üniversitesi'nden Başaraştırmacı Jau Tang, yaptığı basın açıklamasında, "Sonuçlarımız mikrodalga hava plazmasına dayanan böyle bir jet motorunun geleneksel fosil yakıt kullanan jet motorlarına potansiyel olarak uygun bir alternatif olabileceğini gösterdi." dedi.

Hava yolculuğu, dünyanın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin küçük fakat önemli bir kısmını temsil ediyor. New York Times, ticari havayolu taşımacılığının geçtiğimiz yılın eylül ayında dünyadaki tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 2,5'inden sorumlu olduğunu bildirdi. Üstelik bu orana askeri jetlerin etkisi dahil değil.

Tang, "Çalışmalarımızın motivasyonu, insanların fosil yakıtlı içten yanmalı motorları otomobil ve uçak gibi makinelere güç vermek için kullanması nedeniyle ortaya çıkan küresel ısınma problemlerinin çözülmesine yardımcı olmak." dedi. Ayrıca tasarımlarında fosil yakıta ihtiyaç olmadığını, bu nedenle sera etkilerine ve küresel ısınmaya neden olacak karbon emisyonunun ortadan kalktığını belirtti.