Korkutan Araştırma: Okyanus Ekosistemi Aniden Çökebilir

Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature’da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre küresel iklim değişikliği tersine çevrilmediği takdirde okyanuslardaki ekosistemler 2100 yılına gelindiğinde büyük ölçüde yok olabilir. Bilim insanları, doğal yaşamın adeta uçurumun kıyısında olduğunu söylüyor.

İnsanoğlu olarak yarınları düşünmeden hunharca tükettiğimiz gezegenimiz, çok uzun bir zamandır küresel ısınmanın etkileri ile boğuşuyor. Son yıllarda fırtınaların, orman yangınlarının ve kuraklıkların her zamankinden daha sert yaşanması ve ne yazık ki pek çok canlı türünün yok olması, dünyamız ve tabii ki onun çatısı altındaki tüm canlılar için çanların her zamankinden çok daha gürültülü bir şekilde çaldığına işaret ediyor.

Nitekim Nature dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma da küresel iklim değişikliğinin tahmin edilenin de üstünde bir krize yol açabileceğine işaret ediyor. Bilim insanları, kısa ve orta vadede iklim değişikliğinin kontrol altına alınmaması halinde, pek çok vahşi yaşam türünün öleceğini ve başta okyanuslar olmak üzere doğal ekosistemlerin çökebileceği konusunda uyarıyor.

2100 yılına kadar sıcaklıkların 4 derece yükselmesi halinde, ekosistemlerin en az yüzde 15'i aniden yok olabilir

Londra Üniversitesi Akademisi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaya göre, okyanuslardaki çeşitli organizmalar daha önce sahip olduklarından daha yüksek sıcaklıklarla karşılaşacakları için aniden ölecek. Araştırma ayrıca Amazon, Endonezya, Hindistan, Kuzey Avustralya, Sahra Altı Afrika ve Kongo'da yaşayan önemli hayvan türlerinin 2040’larda yok olacağını öngörüyor.

30.000'den fazla kuş, memeli, sürüngen, amfibi, balık ve diğer hayvan ve bitkilerin coğrafi aralıklarını ve dayanabileceği maksimum sıcaklıkları inceleyen araştırmacılar, bu verileri 1850'den 2005'e kadar olan iklim verileri ile karşılaştırdılar. Geleceğe dair korkutucu bir fotoğraf çeken araştırmacılar, canlı türlerinin sıcaklık eşiklerine ulaştıkça halinde aniden yok olabileceklerini söylüyor.

Afrika, Hindistan ve Kongo gibi yerlerdeki bazı önemli hayvan türlerinin 2040’larda yok olacağı öngörülüyor

Çalışmanın başyazarı Londra Üniversitesi Akademisi’nden Alex Pigot, “İklim değişikliğinin biyoloji çeşitliliği üzerindeki etkilerine bakan yüzlerce çalışmaya rağmen, bu ani çöküş paterni daha önce tespit edilmedi, çünkü çoğu çalışma sadece belli bir alana odaklandı. Çalışmamızda, biyolojik çeşitliliğin zaman içinde nasıl değişeceğini belirledik” dedi.

Bilim insanları, 2100'den önce benzeri görülmemiş sıcaklıklarla karşılaşan türlerin yüzde 73'ünün, belirlenen kritik eşiği geçeceğini tespit etti. Sera gazı emisyonlarının azaltılmayıp, küresel sıcaklıkların 2100 yılına kadar 4 derece yükselmesi halinde, ekosistemlerin en az yüzde 15'inin aniden yok olacağını işaret eden çalışma, bu yıkımın geri dönüşü olmayan bir hasara neden olacağını ifade ediyor.

Paris İklim Anlaşması kapsamında belirlenen küresel ortalama sıcaklık artış limitinin 1.5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması taahhüdünün yerine getirilmesi halinde ekosistemlerin sadece yüzde 2'sinin bu ani çöküşten etkileneceğine dikkat çeken bilim insanları, önümüzdeki 10 yıl içinde sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik çabaların artması halinde, risk altındaki türlerin ve ekosistemlerin büyük ölçüde korunacağını vurguluyor.