Corona Virüsü, Küresel Hava Kirliliğinde Düşüş Sağladı

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler, küresel olarak hava kirliliğinin azalmasıyla sonuçlanıyor. Karantina kararı alan İtalya'da azot dioksit salınımında önemli düşüş kaydedildi.

Corona virüsü salgınının yayılmasıyla birlikte bazı ülkeler karantina kararı aldı. Birçok ülkede etkinlikler ertelendi, kamuya açık alanlar kapatıldı ve insanlar evinden çıkmamaya özen gösteriyor. Bununla birlikte araştırmacılar, salgının ardından hava kalitesi seviyelerinde önemli iyileşmeler kaydetti.

Çevre araştırma merkezi Hugo Observatory'nin müdürü François Gemenne, Fransa'da yaptığı açıklamada, "Çok enteresan zamanlardan geçiyoruz. Beni en çok şaşırtan şey, corona virüsüne karşı aldığımız önlemlerin, iklim değişikliği veya atmosfer kirliliğine karşı aldığımız önlemlerden çok daha şiddetli olması." dedi.

İtalya'da azot dioksit seviyelerinin düşüşünü gösteren video:

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Copernicus Sentinel-5P uydusundan gelen son veriler, İtalya'daki karantina uygulamaları sırasında azot dioksit seviyelerinin belirgin bir düşüş gösterdiğini ortaya koydu. Azot dioksit araç trafiği ve fosil yakıtların kullanılmasıyla ortaya çıkan bir gaz.

ESA'dan Josef Aschbacher, "Bulut örtüsü ve değişen hava koşulları nedeniyle verilerde küçük farklılıklar olsa da, emisyonlardaki azalmanın İtalya'da karantina nedeniyle trafik ve sanayi faaliyetlerinin azalmasıyla doğru orantılı olduğuna eminiz." dedi.

NASA ve ESA, 1 Ocak 2020 ile 25 Şubat 2020 arasındaki dönemde Çin'de de benzer bir durumun görüldüğünü açıklamıştı. Çin'in hava kirliliğindeki düşüş, ülkede 70 yaşın üstündeki 73.000 kişinin ve 5 yaşın altındaki 4.000 çocuğun hayatını kurtardı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya nüfusunun yaklaşık %91'i hava kalitesi seviyelerinin kabul edilebilir sınırları aştığı yerlerde yaşıyor. 2016 yılı istatistiklerine göre, hava kirliliği yılda tahmini 4,2 milyon insanın ölümüne neden oluyor.