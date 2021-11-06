Yapay zeka teknoloji sayesinde görüntü kalitesini geliştiren bir web sitesi olan Image Enlarger, süper çözünürlük teknolojisiyle hızlı ve oldukça başarılı bir performans sunuyor. Fotoğrafları daha keskin daha canlı ve daha kusursuz hale getirilmesi kolay ve ücretsiz bir web sitesi uygulaması, kullanıcılarına otomatik çalışan birçok özelliği sunuyor.

Mesleğimiz ne olursa olsun ister editör, tasarımcı, yazılımcı ya da öğrenci olalım günlük hayatta sunumlar, ödevler ya da diğer çalışmalarımızda görsellerin etkileyici gücü tartışılamaz. Günümüzde fotoğraf hayatımızın her anında yer buluyor. Bu nokta da yararlanacağımız görsel kalitesi de oldukça önem kazanıyor.

Dijital fotoğraf teknolojisi beraberinde düşük megapiksellerden kaynaklanan katile sorunlarını da getirdi. Son yıllarda üretilen sensörlerle oldukça yüksek çözünürlüklere sahip fotoğraflara sahip olunabiliyor. Ancak sensörlerde kalite sorunu çözülse de internetten indirilen ya da eski yıllarda çekilen fotoğrafların kalitesi bir hayli düşük olabiliyor. “Image Enlarger” adlı bir ücretsiz yazılım teknolojisi fotoğraf kalitesini %800’e kadar mükemmel bir şekilde arttırmayı vaadediyor.

Fotoğrafları %800 daha kaliteli hale dönüştürmek mümkün mü?

Yapay zeka teknolojisiyle donatılan Image Enlarger ile düşük çözünürlüklü fotoğrafların kalitesini kolayca arttırabilirsiniz. Yapılması gereken tek şey ilgili fotoğrafın siteye yüklenmesi ve başla butonunu basmak.

Bu yazılım teknolojisi;

Görüntüleri kalitesini bozmadan %200, %400 ve %800 büyütebilir.

Gelişmiş ve hızlı yapay zeka teknolojisiyle görüntünün bulanıklığını giderir, kalitesini koruyarak daha keskin bir görüntü oluşturur.

bir görüntü oluşturur. Tek bir dokunuşla fotoğrafların renk ve kontrastlık ayarlarını geliştirir.

ayarlarını geliştirir. Dijital kameralarla düşük ışıklı ortamlarda çekilen fotoğraflarda ortaya çıkan grenleri (noise) giderir.

giderir. Bulanık yüzü keskinleştirir, cildi, dudakları ve saçları güzelleştirmek için rötuş yapar.

yapar. Arka planı otomatik olarak kaldırır.

Kalitesi düşük, bozulmuş, pikselleşen görüntülerinizi daha iyi bir hale getirebileceğiniz bu web sitesinin bir diğer önemli ve güzel özelliği ise gizliliğe önem veriyor olması. Sitede tüm fotoğrafların 24 saat içinde silinerek, sistemle kullanıcıların güvenli hizmet alması sağlanır. Tüm bu özellikler otomatik ve ücretsiz bir şekilde uygulanabilir.

Örnek görseller:

Img.Upscaler ile daha kısa sürede, daha çok sonuç almak mümkün

Image Upscaler ise Image Enlarger'ın bir alt yazılımı. Bu uygulama diğerinden çok daha hızlı olması ve 10 adet fotoğrafa kadar sisteme çoklu fotoğraf yükleme özelliğiyle öne çıkıyor. Image Enlarger'a göre görüntü kalitesi daha düşük olan bu uygulama daha hızlı sonuç alınması gereken durumlarda tercih edilebilir.

Fotoğraflarınızın kalitesini yükseltmek için Image Enlarger'a buradan, Img.Upscaler'a ise buradan ulaşabilirsiniz.