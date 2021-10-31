Cleanup.pictures, fotoğraflardan herhangi bir nesneyi, kişiyi, metni veya kusurları kolay ve hızlıca kaldırılabileceğiniz ücretsiz bir web uygulaması. Uygulama, görüntüdeki istenmeyen alanların yapay zeka sayesinde görüntünün bütünüyle uyumlu bir şekilde otomatik doldurulmasıyla çalışıyor.

Bazen çok beğendiğiniz bir fotoğrafta hoşunuza gitmeyen ufak detaylar canınızı sıkabilir. Yüzünüzdeki bir sivilce, arkanızda görünen yabancı biri, kıyafetinizdeki bir leke, sokak direkleri, levhalar ya da etraftaki çöpler… Bu liste uzar gider. Fotoğraflardaki istenmeyen şeyler, günümüzde gelişen yazılım teknolojisiyle photoshop programları sayesinde ortadan kaldırılabiliyor. Ancak Cleanup.pictures adlı web uygulamasıyla sadece internet üzerinden ücretsiz ve çok da kolay bir şekilde fotoğraflarınızdaki istenmeyen nesneleri temizleyebilirsiniz.

Cleanup.pictures, Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel ürün görselleri oluşturulmasını hedefleyen uygulama Clipdrop’un mühendislik ekibi tarafından oluşturuldu. İstenmeyen bölgeleri fotoğraftan kolayca silebileceğiniz uygulama için Samsung’un yapay zeka teknolojilerinden LaMA’dan yararlanıldı.

Uygulama nasıl çalışır?

Uygulama Adobe Photoshop programlarındaki, Spot healing brush (noktasal iyileştirici fırça) aracı gibi çalışır. Mouse ile istenmeyen bölge, sanki bir fırçayla boyuyormuşsunuz gibi seçilir. Programın arayüzü fotoğrafın bütününde hakim olan renkler ve nesnelere göre benzer bir dokuyu seçili bölgeye yerleştirir.

Ayrıca bu tekniği, hayal gücünüzle birleştirerek eğlenceli fotoğraflar da yapabilirsiniz. Örneğin var olduğunuz ortamdan kendinizi silerek, fotoğraflarınıza sihirli dokunuşlar yapabilirsiniz.

Uygulamayla düzenlenen fotoğraflardan örnekler:

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