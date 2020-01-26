Bir grup araştırmacı, fotoğrafları netleştiren yapay zekâ geliştirmeyi başardı. 8 bin 422 fotoğraflık bir veri seti oluşturan araştırmacılar, yeni geliştirdikleri bir teknik sayesinde fotoğrafları netleştirebildiler.

Fotoğraf çekimi sırasında arkadaşlarının yaptığı şakaya gülüp hareket ettiği için fotoğraflarda bulanık çıkanlardansanız bu haber sizi mutlu edebilir. Inception Institute of Artificial Intelligence, Beijing Institute of Technology ve Stony Brook University'den araştırmacılar, bu sorunu çözmek için harekete geçti.

Araştırmacılar, fotoğraflarda bulanık görünen insanların görüntüsünü netleştirebilen bir yapay zekâ geliştirmeyi başardılar. Bulgularını 'İnsan Farkındalıklı Hareket Netleştirme' başlıklı makalede yayınlayan araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemin şu anda var olan hareket netleştirme yöntemlerinden daha iyi çalıştığını iddia ediyorlar.

Üç aşamalı bir netleştirme modeli:

Fotoğrafların ön ve arka planları çeşitli nedenlerden dolayı görüntü bozulmasına maruz kalır. Bu nedenler arasında kamera ile nesne arasındaki göreceli hareket, uzaklık ve görüntü düzlemi gibi parametreler yer alıyor. Makalede araştırmacılar, insan farkındalığı olan bir netleştirme modeli geliştiriyorlar. Bu model, 'üç aşamalı kodlayıcı / şifre çözücü mimarisi' üzerinde şekilleniyor. Model, ön plandaki bulanık nesnelerle (insan yüzleri) arka plan arasındaki hareketten kaynaklı bulanıklığı düzeltiyor.

Bu üç aşamalı mimaride ilk iki kısım ön plandaki insan yüzlerinin ve arka plandaki ayrıntıların keskinleştirilmesinden sorumlu. Üçüncü kısımdaysa önceki iki kısımdan gelen netleştirme bilgisi birleştiriliyor.

Araştırma kapsamında ekip 'Humanaware Image Deblurring' (HIDE) adı verilen ve 8 bin 422 çift fotoğraftan oluşan bir veri seti oluşturdu. Bu fotoğraflar, yüksek hızlı bir kameradan elde edildi ve her çiftten biri bulanık, diğeriyse birincisinin keskinleştirilmiş versiyonu şeklinde kullanıldı.

Model, Nvidia Titan X GPU'da eğitildi ve HIDE veri setiyle birlikte GoPro Hero kamerasıyla çekilmiş 240 FPS 720p bulanık ve keskinleştirilmiş videolar kullanıldı. Böylece toplam fotoğraf sayısı 10 bin 742'yi buldu. Araştırmacılar, GoPro veri setinin yalnızca arka plan düzeltme sisteminin eğitilmesi için kullanıldığını söylüyorlar.