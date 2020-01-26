Klinik tedavi uzmanları tarafından yürütülen bir araştırma, yapay zekânın konuşmalardan yola çıkarak bireylerin akıl sağlığını tespit edebildiğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, yapay zekâ teknolojisinin gelecekte klinik alanda kullanılabileceğini öne sürüyor.

Kaliforniya Üniversitesi ve USC Signal Analysis and Interpretation (SAIL) ortaklığında yürütülen bir araştırmaya göre yapay zekâ, insanların konuşmalarını analiz ederek bireylerin akıl sağlıklarını doğru bir şekilde analiz edebiliyor.

Araştırmacılar; bipolar bozukluk ve şizofreni gibi ciddi hastalıkları olan bireylerin konuşmalarını analiz ettiler. Araştırmada yer alan klinik tedavi uzmanları, Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen MyCoachConnect adlı interaktif uygulamayla hastaların ses verilerini toplayıp akıl sağlıklarındaki durumu tespit etmeyi amaçladı. Elde edilen veriler, daha sonra yapay zekâ tarafından analiz edilerek hastaların akıl sağlığı durumu saptanmaya çalışıldı. Yapay zekâ tarafından ortaya konulan sonuçlarsa oldukça ilgi çekiciydi.

Yapay zekâ, klinik tedavi uzmanlarıyla aynı tanıyı koydu:

Araştırmanın başında yer alan isimlerden Dr. Shri Narayanan, “Yapay zekâ sayesinde, hastaların konuşmalarında ve seslerinde klinik veri sunabilecek yeni detaylar keşfetme şansı elde ettik” açıklamasında bulundu. Hastaların seslerindeki değişimden akıl sağlıkları hakkında veriler toplayan araştırmacılar, hastaların sağlık durumlarının ne yönde ilerlediğini tespit etmek için gelecekte yapay zekâdan faydalanabilir. Buna ek olarak hastalara uygulanan diğer tedavilerin nasıl bir etkisi olduğunu tespit etmek için de yapay zekâ, oldukça güvenilir bir yöntem hâline gelebilir.

Araştırmanın başında yer alan bir diğer isim olan Dr. Armen Arevian, “Psikiyatrinin temeli her zaman insanları dinlemek üzerine kurulmuştur. Bu temel prensipten yola çıkarak modern yapay zekâ teknolojileri sayesinde bireylerin anlattıklarını dinleyip hastaların sağlık durumları hakkında daha detaylı bilgiler edinmeyi amaçlıyoruz. Böylece her hastanın ihtiyaç duyduğu farklı tedavi yöntemleri de daha iyi bir şekilde tespit edilebilecek” açıklamasında bulundu.

Yapay zekânın konuşmalardan yola çıkarak bireylerin akıl sağlığını tespit edebilmesi hakkında sizin düşünceleriniz neler? Geleceğin doktorları yapay zekâ teknolojisi olabilir mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.