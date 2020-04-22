Bir Fotoğrafçı, Tuvalet Kağıdı Rulosundan Kamera Lensi Yaptı

Koronavirüs salgını hepimizi evden çıkmamaya mecbur ettiğinden beri aldığımız pek çok yaratıcı fikir haberi var. Ürettiği YouTube içerikleri ile tanınan bir fotoğrafçı, bunu bir adım ileriye taşımayı başardı ve bir tuvalet kağıdı rulosu kullanarak fotoğraf makinesi için bir lens tasarladı.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, pek çok vakaya ve can kaybına neden olmaya devam ediyor. Alınan önlemler doğrultusunda çoğu ülkede insanlar evde izole olmaya mecbur kalmış durumda. Bu süreçte oyalanmak adına çeşitli aktiviteler yapan, yeni keşifler ortaya çıkaran, sanatsal çalışmalarıyla dikkat çeken pek çok kişi mevcut. YouTube’da ürettiği içeriklerle tanınan fotoğrafçı Mathieu Stern de onlardan bir tanesi.

Evde otururken sıkılması sonucunda bir şeyler denemeye başladığını aktaran Mathieu Stern, tuvalet kağıdı rulosundan bir kamera lensi yapmayı başardı ve bununla ilgili bir video hazırladı. Lenslerin fotoğrafçılıktaki önemini bilen takipçiler, bu durumu oldukça ilgiyle karşıladı. Şakacı üslubuyla tanınan fotoğrafçı, salgın döneminde çok konuşulan tuvalet kağıdı satışlarına vurgu yaparak “Bu salgın sırasında normalden daha fazla tuvalet kağıdına ihtiyacımız olmasının somut bir nedeni yok ama belki de bunun bir nedeni herkesin kamera lensleri yapmak istemesidir” ifadelerini kullandı.

Daha önce de denemeler yapmıştı:

Popüler bir YouTuber olan fotoğrafçı Mathieu Stern daha önce de tasarladığı ve çalıştırmayı başardığı bu tarz ilginç kamera lensleriyle tanınıyor. COVID-19 sonrası kendini evde iyi hissettiğini ve karantina sırasında tekrar ilginç lensler üretmeye yöneldiğini aktaran fotoğrafçının tuvalet kağıdı rulosu kullanarak yaptığı lensin en az Holga lensler kadar iyi performans gösterdiği konuşuluyor.

Ruloya monte ettiği bir lens ekipmanı ve elektrik bandı kullanarak yaptığı sabitlemenin ardından odaklamak için kullandığı rulo yardımıyla lensin büyük bir kısmını halleden Stern, lensi elle odaklamak için de ileri ve geri itilebilen başka bir rulo kullandı. Ortaya çıkan ve Sony A7 II'ye monte edilen lens sorunsuz olarak çalıştı. Fotoğrafçının çektiği görüntüler, puslu ve renk sapmalarıyla dolu olsa da bir rulodan beklenenin üzerinde bir performans aldığı görülüyor.