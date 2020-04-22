Dünya'nın Kendine Hayran Bırakan Gece Fotoğrafı Yayınlandı

NASA, gezegenimizin uydularla yakalanan harika görüntülerine bir yenisini daha ekledi. Yoğun çalışmalardan sonra oluşturulan bu görüntüler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Gelin bu harika fotoğrafa ve arka planına yakından bakalım.

NASA, zaman zaman dünyanın fotoğraflarını çekerek bizlere gezegenimizin uzaydan nasıl gözüktüğünü aktarıyor. Bu şekilde bizler gezegenimizi daha iyi tanımış oluyoruz. Bu fotoğraflar veya oluşturulan görüntüler, dışarıdan aktarılması kolay görünse de birçok bilim insanı bu görüntüler için yoğun çaba harcıyor ve bu işin birçok zorluğu bulunuyor.

Bilindiği üzere 22 Nisan 1970 tarihinde dünya genelindeki birçok insan ilk Dünya Günü'nü kutladı. NASA da bu özel günlerde Dünya'nın görsellerini yayınlayarak gezegenimizin güzelliğini ve harika detaylarını görebilmemizi sağladı. İşte o görsellerden biri bugün NASA tarafından paylaşıldı.

2017 yılında çekilmiş Dünya fotoğrafı:

NASA'dan bilim insanları, gezegenimizdeki insan dağılımının görüntüsünün şimdiye kadarki en net görüntüsünü sağlamak için gece çekilmiş Dünya görüntülerini kullanıyor. Bu görüntüler, parlayan ışıklarla birlikte inanılmaz bir güzellik sunuyor. Görsel anlamda iyileştirme için eklenen bulutlar ve parıltılar, MODIS cihazı sayesinde üretiliyor.

NASA'nın NPP uydusu 2011 yılında fırlatıldığından beri Miguel Román önderliğindeki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden bir grup araştırmacı gece ışıkları verilerini analiz ediyor ve gece ışıkları fotoğraflarını daha net, daha doğru sunabilmek için yeni yazılım ve algoritmalar geliştiriyor.

NASA araştırmacıları; ışığın kara, hava, deniz yüzeyi tarafından yayıldığı, saçıldığı ve yansıtıldığı farklı yolları inceliyor. Gece yapılan uydu görüntülemesindeki başlıca zorluk, dünyadaki ışık miktarını sürekli değiştiren Ay'ın evrelerini hesaba katmak olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde bitki örtüleri, bulutlar, kar ve buz tabakası ve hatta hava kirliliği de dünyanın farkı yerlerinde gözlemlenen ışık miktarını değiştiriyor. Bu görselleri doğru şekilde sunabilmekse uzmanların karşısındaki en büyük zorluk.