Çektiğiniz Fotoğrafların Önizlemede Gördüğünüz Gibi Kalmasını Sağlayan iPhone Kamera Ayarları

iPhone'larda çektiğiniz fotoğrafların çekmeden önce gördüğünüz önizlemedeki gibi kalmasını sağlayacak iPhone ayarlarını sizler için bir araya getirdik.

İlla ki ya başınıza gelmiş ya da sosyal medyada görmüşsünüzdür... iPhone'larda çektiğiniz fotoğraflar çekmeden önce önizlemede çok daha kaliteli ve güzel görünürken, galeriye döndüğünüzde aslında çekerken gördüğünüz kadar iyi olmayabiliyorlar.

Son günlerde sosyal medyayı da kasıp kavuran bu sorunun basit ama etkili bir çözümü var. Pek çok kesim bu duruma plasebo etkisi de diyor ki haksız da sayılmazlar ama yaşanan bu sorunu minimuma indirecek bazı önemli ayarlar var.

Fotoğrafları önizlemede gördüğünüz gibi gösterecek ayarlar

Adım #1 : Ayarlar > Kamera > Fotoğrafik Stiller > Zengin Kontrast

: Ayarlar > Kamera > Fotoğrafik Stiller > Zengin Kontrast Adım #2: Kamera > Pozlama > -0,7

Kamera > Pozlama > -0,7 Adım #3: Ayarlar > Uygulamalar > Fotoğraflar > Full HDR Görüntüle > Kapat

Bu ayarları uyguladığınız takdirde özellikle de fotoğrafik stili 'Zengin Kontrast' yapmanızın ardından çekmiş olduğunuz fotoğraflar çok daha net ve renk açısından çok daha canlı görünecek.

Pozlama ayarı için ise en ideal ayar bu fakat bulunduğunuz ortamın ışık koşullarına göre düzenleme yapabilirsiniz.