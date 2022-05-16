Cambridge Üniversitesindeki bilim insanları, yaptıkları deneyler sonucunda Güneş ışığıyla enerji depolayıp çalışabilen bir bilgisayar ürettiler.

Bilim insanları, fotosentez ile enerji depolayabilen ve çalışmak için az enerji isteyen bir bilgisayar üretmeyi başardı. Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, mavi-yeşil alg (yosun) olarak bilinen bir siyanobakteri kolonisini AA pil boyutunda bir metal kabın içine yerleştirdiler.

Daha sonra bu metal kap, fotosentez yapabileceği ve bir ARM Cortex-M0+ çipine güç sağlayabilecek bir elektrik akımı üretebileceği bir şekilde bir pencere pervazına bırakıldı. Tabii ki sistem şu anda sadece konsept aşamasında ancak araştırmacılar, alglerin güç sağladığı çiplerin gelecekte üretebilecek IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarında kullanılabileceğini umuyorlar.

Geleneksel bataryalar ve Güneş enerjisine kıyasla çevreye daha az zarar veriyorlar

Bilim insanları, geleneksel pillere veya güneş enerjisine kıyasla alg kullanmanın avantajının, daha küçük bir çevresel etkiye sahip olması ve potansiyel olarak sürekli güç sağlayabilmesi olduğunu söylüyorlar.

Araştırmanın kıdemli yazarı Profesör Christopher Howe, konuyla alakalı “Büyüyen Nesnelerin İnterneti, artan miktarda güce ihtiyaç duyuyor ve bunun pil gibi depolamaktan ziyade enerji üretebilen sistemlerden gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fotosentetik cihazımız pil gibi bitmiyor çünkü enerji kaynağı olarak sürekli ışık kullanıyor." diyor.

Araştırmaya göre alglerle çalışan ARM çipi, saatte 0,3 mikrowatt tüketerek çok temel hesaplamaları yapmak için kullanıldı. Normal bilgisayarların enerji kullanımı, iş yükü ve yaş gibi faktörlere bağlı olarak değişse de bu, ortalama bir bilgisayarı çalıştırmak için gereken elektriğin küçük bir kısmıdır. Normal bir masaüstü bilgisayar örneğin saatte 100 watt güç tüketiyorsa, onu çalıştırmak için kabaca 333.000.000 alg piline ihtiyaç var.

Cambridge Üniversitesinin konuyla alakalı yayınladığı yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.