Fransa'da Tarihi Siber Saldırı: Tüm Ülkede Posta ve Banka Hizmetleri Kullanılamaz Hâle Geldi!

Fransa'da geçtiğimiz gün yaşanan bir siber saldırı sonrası tüm ülkedeki posta ve banka hizmetleri bir süreliğine kullanılamaz hâle geldi. Peki bu olayın sorumluları kim?

Fransa’nın ulusal posta ve bankacılık hizmetleri, geçtiğimiz gün şüpheli bir siber saldırı nedeniyle büyük bir kesinti yaşadı. La Poste tarafından yapılan açıklamada olay, tüm bilgi sistemlerini etkileyen “büyük bir internet arızası” olarak tanımlandı. İlk bulgular, saldırının bir DDoS (dağıtık hizmet engelleme) saldırısı olabileceğine işaret ediyor.

Saldırı nedeniyle La Poste’nin internet sitesi, mobil uygulaması, çevrimiçi posta hizmetleri ve bankacılık işlemleri geçici olarak devre dışı kaldı. Şirket, dijital kanallara erişim kesilse de vatandaşların şubeler üzerinden yüz yüze işlem yapmaya devam edebileceğini duyurdu.

Rus bir hacker grubu saldırıyı üstlendi

La Poste bünyesindeki La Banque Postale de ayrı bir açıklama yaparak, müşterilerin mobil uygulama ve internet bankacılığına erişimde sorun yaşadığını doğruladı.

Saldırının arkasında kimin olduğu henüz netlik kazanmazken, bir Rus hacker grubu saldırıyı üstlendi ancak bu henüz resmî makamlarca doğrulanmadı. Olay, Fransa’nın son dönemde karşı karşıya kaldığı siber güvenlik sorunlarının yeni bir halkası olarak dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda bir yolcu feribotunda uzaktan kontrol yazılımı tespit edilmiş, ardından İçişleri Bakanlığı’na ait e-posta hesaplarının hacklenmesiyle gizli belgeler ve adli kayıtlar sızdırılmıştı. Çok geçmeden iseolayla bağlantılı olarak 22 yaşında bir şüpheli gözaltına alınmıştı. Yetkililer, yaşanan siber olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığını araştırmayı sürdürüyor.