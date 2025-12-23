Tümü Webekno
TDK, 2025 İçin 'Yılın Kelimesi' Oylamasını Başlattı: İşte Aday Kelimeler!

Her yıl yılın kelimesi/kavramını halk oylamasıyla belirleyen TDK, bu yılın aday kelime/kavramlarını da açıkladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Türk Dil Kurumu (TDK), **“2025’in kelimesi/kavramı”**nı belirlemek için dikkat çeken beş ifadeyi halk oylamasına sundu.

TDK ile Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle seçilen bu kelime/kavramlar, kamuoyundan gelen değerlendirmelerin ardından finale kaldı ve şimdi halk oylamasına sunulmuş durumda.

TDK'nın seçtiği yılın kelime/kavramları

2

  • Dijital Vicdan: Gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdanı rahatlatma eylemi
  • Vicdani Körlük: Birey ve toplumların ağır zulüm karşısında ahlaki duyarlılıklarını yitirerek kayıtsızlaşması
  • Çorak: Kısır toprak anlamındaki kelime; manevi dünyadan küresel ısınma kaynaklı susuzluğa kadar geniş kapsamlıdır
  • Eylemsiz Merhamet: İyi niyete rağmen duygusal farkındalık ile sorumluluk alma arasındaki boşluğu görünür kılan ifade
  • Tek Tipleşme: Bireylerin dil, düşünce, estetik ve mekan tercihleri açısından birbirine benzemesi durumu.

Oylamaya açılan beş kelime, günümüzün toplumsal ve bireysel tartışmalarına ayna tutuyor. TDK, geçtiğimiz yıl da benzer bir oylama yapmış ve “kalabalık yalnızlık” ifadesi yılın kelimesi seçilmişti.

Bugün başlayan oylama, 28 Aralık saat 17.30’a kadar devam edecek. Eğer siz de oy vermek istiyorsanız ankete buradan ulaşabilirsiniz.

