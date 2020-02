Yılların eskitemediği efsanevi dizi Friends, hayranlarının karşısına tekrar çıkmaya hazırlanıyor. Çıkacağı söylenen bir saatlik özel bölüm, oyuncu kadrosunun Warner Bros’la prensipte anlaşmış olmasıyla doğrulanıyor.

Dünya çapında kendine büyük bir hayran kitlesi kazanmış olan efsaneleşmiş dizi Friends, 25 yaşına girerken uzun zamandır istenen bir hadiseyi gerçekleştiriyor. Dizinin hayranlarının yoğun isteği üzerine yıllar sonra tekrar bir araya gelen Friends oyuncu kadrosu, yeni bir Friends bölümü hazırlamak için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

NTV’nin aktardığı bilgilere göre 10 sezon boyunca izleyiciyi kendine hayran bırakmış olan Friends’in oyuncuları, HBO Max kanalında yayınlanacak özel bir bölüm için Warner Bros’la prensipte anlaştı. Bir saat uzunluğundaki özel bölümün lansmanı nisan ayında yapılacak.

İddiayı ilk körükleyenler neler oldu?

Bir süre önce sosyal medyada dizinin oyuncu ekibinin bir arada bulunduğu bir selfie fotoğraf ortaya çıkmıştı. Ardından dizinin Rachel’ı olan Jennifer Aniston’dan hayranları sevindirecek bir açıklama geldi. Aniston’ın Friends ekibiyle yeni bir proje üzerinde çalışıldığını duyurmasından sonra yeni bir bölüm çekileceği iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı.

Yeni bir bölüm üzerine ortaya atılan iddialar, dizide ‘Chandler Bing’ karakterini canlandıran Matthew Perry'nin yaptığı Twitter paylaşımıyla birlikte tekrar canlandı. Dizinin bir oyuncusundan daha bu tip bir ipucu gelmesi, Friends hayranlarını sabırsız bir bekleyişe mahkûm bıraktı.

“Büyük haberler geliyor…”, @MatthewPerry, 5 Şubat 2020

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Matthew Perry; yer alacakları bir saatlik özel bölüm için 3’er milyon ila 4’er milyon dolar arasında ödeme alacak. Bir iddiaya göre dizinin ortak yapımcıları olan Marta Kauffman ve David Crane de bu özel bölümün yapımında yer alacak.

Bu tip nostaljik projeler her zaman hayranların beklentilerini en azından bir nebze karşılamıştır. Efsanevi dizilerin kadrolarının tekrardan bir araya gelip yeni bir bölüm, hatta sezon ortaya koyması hep beklenen bir proje türü olmuştur. Ne dersiniz, Friends’in tür ve konu bakımından akrabası olan How I Met Your Mother’ın da yeni bir bölümü çekilir mi?