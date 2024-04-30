ABD'de Federal Ticaret Komisyonu, Razer'ın 2021'de tanıttığı Zephyr maskeler için ücret iadesi yapılmasına karar verdi.

Yıl 2021. Bakkaldan aldığımız bisküvilerin paketlerini yıkamayı yeni yeni bıraktığımız pandemi günleri. Oyuncu ekipmanları ile tanıdığımız Razer, Mortal Kombat karakterlerinin maskelerine benzeyen bir maske tanıttı. Bu maskelerin N95 maskeler ile aynı korumayı sağladığı açıklandı. Zephyr maskeler sonrasında ise büyük hayal kırıklığı yarattı.

ABD'de Federal Ticaret Komisyonu, firmanın maskeleri aradan geçen üç yıla ve pandemi bitmesine rağmen testlere göndermediğini açıkladı. Komisyondan yapılan açıklamada Razer'dan bir milyon doların üzerindeki maske ödemelerini iade etmesi istendi. Bu kararın gerekçesi olarak ise tüketicileri yanıltan reklamlar gösterildi.

1.1 milyon ödenecek

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, "sözde N95-seviyesinde olan Zephyr adlı maskelerin satıcılarının", ABD'de maskeyi alan kişilere ücret iadesi yapmasına karar verildiği ifade edildi. Bu meblağ da yaklaşık 1.1 milyon dolar ediyor. Razer ayrıca, "koruyucu sağlık ekipmanlarıyla ilgili asılsız tıbbî iddialarda bulunduğu için" 100 bin dolarlık ceza ile karşı karşıya kalabilir.

Razer ise iddiaları reddederken, anlaşma yoluna gitmelerinin nedenini ise ürünlerine odaklanmak istemeleri olarak gösteriyor. Razer ayrıca maskenin N95 seviyesinde olmadığını iki yıl önce açıkladıklarını ve müşterilere para iadesi gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Maskenin satışının da aynı dönemde durdurulduğu ifade ediliyor.

Son dönemde teknoloji ve bilişim firmalarına âdeta nefes aldırmayan Federal Ticaret Komisyonu'nun çalışmaları sık sık haberlere konu oluyor. Bakalım komisyondan çıkacak bir sonraki yaptırım hangi firmaya olacak.