FTL: Faster Than Light'a Steam Başarımları Geliyor

Subset Games'in geliştirdiği uzay gemisi simülasyonu FTL: Faster Than Light'a yayınlandıktan 7 yıl sonra Steam başarımları geliyor. Başarımlar oyuna gelecek ücretsiz bir güncellemeyle eklenecek.

Uzay simülatörü FTL: Faster Than Light, piyasaya sürüleli 7 yılı aşkın bir süre geçti. Uzay gemisiyle galaksiyi kurtarmaya çalıştığınız FTL'de bugüne kadar eksik görünen tek şey, oyunda hala Steam başarımı olmamasıydı. Ancak sonunda oyuna Steam başarımları da eklenecek.

Geliştirici Subset Games, 2012 yılında eleştirmenlerce beğenilen gerçek zamanlı strateji oyunu FTL'yi yayınladığında, oyuna toplam 51 başarım eklenmişti. Ancak bu başarımlar, Steam başarımlarının bir parçası değildi. FTL'ye yakında gelecek güncellemeyle Steam başarım desteği uygulanacak ve oyuncular, FTL'deki yeteneklerini herkese gösterebilecekler.

Subset Games, başarımları test ettiğini ve oyuncular için kısmen görülebilir olduğunu açıkladı. Ancak henüz oyuncular, bu başarımları açamıyorlar. FTL: Faster Than Light'a eklenecek 51 başarımın hepsi şu anda Steam'de görüntülenebiliyor. Başarımlar aslında halihazırda oyunda yer alanlarla aynı ve yama gününe kadar aktif olmayacaklar. Geliştirici, güncellemeyi bu hafta yayınlayacağını belirtti.

Eğer FTL: Faster Than Light'ı özlediyseniz ve yeniden oynamak için bir nedene ihtiyacınız varsa, bu hafta başarımları açmaya başlayabilirsiniz. Bilmeyenler için, FTL: Faster Than Light'ta galaksiyi kurtarmaya çalışan bir uzay gemisini yönetiyorsunuz. Oyun, her oynadığınızda rastgele bir galaksi oluşturuluyor ve her karşılaşma, birden fazla çözümle benzersiz bir deneyim sunuyor. FTL: Faster Than Light'a eklenen başarımların tam listesine buradan erişebilirsiniz.