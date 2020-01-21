Steam'deki Tüm Half-Life Oyunları, Ücretsiz Oynanabilir Oldu

Valve tarafından geliştirilen ve ilk olarak 19 Kasım 1998 tarihinde PC platformunda karşımıza çıkan Half-Life, seneler geçmesine rağmen oyuncuların kalbinde hâlâ ayrı bir yerde duruyor. İlk Half-Life'tan Half-Life 2: Episode Two'ya kadar gelen süreçte farklı oyunlarla oyun dünyasında yer edinen seri, 2020'nin mart ayında Half-Life: Alyx ile tekrar kendini hatırlatacak.
Mart ayında çıkacak Half-Life: Alyx'e kadar çıkan oyunları oynamamış ve arayı kapatmak isteyen oyuncuları düşünen Valve, oldukça ses getirecek bir kampanyayla karşımıza çıktı. Serinin Steam'de bulunan tüm oyunları, 1 Nisan 2020 tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek.
İlk Half-Life'tan Half-Life 2: Episode Two'ya kadar tüm oyunlar ücretsiz oldu:
Steam üzerinde ücretsiz olarak oynanabilecek bu oyunları kütüphanenize eklemek içinse yine para ödemeniz gerekecek fakat 2 ay da olsa bu oyunları ücretsiz olarak oynayabilmek, oyun tutkunları için oldukça iyi bir haber. Half-Life, Half-Life: Opposing Force, Half-Life: Blue Shift, Half-Life: Source, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One ve Half-Life 2: Episode Two oyunlarının ücretsiz sunulduğu sayfalara aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
- Half-Life
- Half-Life: Opposing Force
- Half-Life: Blue Shift
- Half-Life: Source
- Half-Life 2
- Half-Life 2: Episode One
- Half-Life 2: Episode Two
Yukarıdaki listede oynamak istediğiniz oyunun isminin üzerine tıklayıp gideceğiniz Steam sayfasında 'Oyunu Oyna' butonuna tıklayarak bu oyunları ücretsiz şekilde oynayabilirsiniz.
Half-Life: Alyx ile seriye yeni bir soluk getirecek olan Valve'ın bu hamlesi, oyuncuları tekrar bu efsane seriye ısıtabilir. Bir sanal gerçeklik oyunu olacak olan Half-Life: Alyx, şu anda Steam üzerinde ön siparişe açılmış durumda. Oyunu incelemek ve 82,80 TL olan ön sipariş bedelini ödeyip oyuna avantajlı fiyattan sahip olmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.