Steam'deki Tüm Half-Life Oyunları, Ücretsiz Oynanabilir Oldu

Oyun tutkunlarının kalbinde ayrı bir yeri olan Half-Life serisi, bugün oldukça ses getirecek bir haberle karşımıza çıktı. Steam'de yer alan ilk Half-Life'tan Half-Life 2: Episode Two'ya kadar tüm Half-Life oyunları, 1 Nisan tarihine kadar oynaması ücretsiz hâle geldi.

Valve tarafından geliştirilen ve ilk olarak 19 Kasım 1998 tarihinde PC platformunda karşımıza çıkan Half-Life, seneler geçmesine rağmen oyuncuların kalbinde hâlâ ayrı bir yerde duruyor. İlk Half-Life'tan Half-Life 2: Episode Two'ya kadar gelen süreçte farklı oyunlarla oyun dünyasında yer edinen seri, 2020'nin mart ayında Half-Life: Alyx ile tekrar kendini hatırlatacak.

Mart ayında çıkacak Half-Life: Alyx'e kadar çıkan oyunları oynamamış ve arayı kapatmak isteyen oyuncuları düşünen Valve, oldukça ses getirecek bir kampanyayla karşımıza çıktı. Serinin Steam'de bulunan tüm oyunları, 1 Nisan 2020 tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek.

İlk Half-Life'tan Half-Life 2: Episode Two'ya kadar tüm oyunlar ücretsiz oldu:

Steam üzerinde ücretsiz olarak oynanabilecek bu oyunları kütüphanenize eklemek içinse yine para ödemeniz gerekecek fakat 2 ay da olsa bu oyunları ücretsiz olarak oynayabilmek, oyun tutkunları için oldukça iyi bir haber. Half-Life, Half-Life: Opposing Force, Half-Life: Blue Shift, Half-Life: Source, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One ve Half-Life 2: Episode Two oyunlarının ücretsiz sunulduğu sayfalara aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki listede oynamak istediğiniz oyunun isminin üzerine tıklayıp gideceğiniz Steam sayfasında 'Oyunu Oyna' butonuna tıklayarak bu oyunları ücretsiz şekilde oynayabilirsiniz.

Half-Life: Alyx ile seriye yeni bir soluk getirecek olan Valve'ın bu hamlesi, oyuncuları tekrar bu efsane seriye ısıtabilir. Bir sanal gerçeklik oyunu olacak olan Half-Life: Alyx, şu anda Steam üzerinde ön siparişe açılmış durumda. Oyunu incelemek ve 82,80 TL olan ön sipariş bedelini ödeyip oyuna avantajlı fiyattan sahip olmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.