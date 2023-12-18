Batık kripto para borsası FTX'in kurtuluş planı açıklandı. Edinilen bilgilere göre borsa, yatırımcılara olan milyarlarca dolarlık borcunu ödeyecek. Ancak bu konuda büyük bilinmezler var.

Kripto para camiasının en büyük dolandırıcılıklarından bir tanesine imza atan FTX borsası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bloomberg, batık borsanın bu işten nasıl sıyrılmayı planladığına ilişkin dikkat çekici bilgiler sağladı.

Edinilen bilgilere göre çoktan iflas başvurusu yapan FTX, bu iflası sonlandırmaya karar verdi. Peki bunu nasıl yapacak? Tahmin edilebileceği üzere yatırımcıların paralarını iade ederek. Şu an için neler yaşanacağı tam olarak bilinmiyor ancak FTX, milyarlarca dolarlık nakit ödeme yapmayı kabul edecek gibi görünüyor.

FTX ile ilgili en önemli hususlarsa belirsizliğini koruyor.

FTX'in planları, şimdilik çok büyük bilinmezlere ev sahipliği yapıyor. Mesela borsanın yeniden hizmet verip vermeyeceği bilinmiyor. Ayrıca bazı kripto varlıkların değerlemesinin nasıl yapılacağı da belli değil. FTX mağdurlarının paralarının ne kadarını alabilecekleri gibi hususlar da belirsizliğini koruyor.

Edinilen bilgilere göre FTX davasına bakan hâkim John Dorsey, FTX'in anlaşma planını onaylayabilir. Eğer böyle bir şey olursa borsa, yatırımcıların parasını iade edecek. Ancak burada önemli bir husus var. FTX'in öz varlıkları da genel olarak kripto. Ödemelerin nakit yapılması hâlinde bu kriptoların satılması gerekecektir. Bunun piyasayı nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.