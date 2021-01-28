Fujifilm, yeni aynasız fotoğraf makinesi GFX100S'i duyurdu. 102 MP çözünürlük sunan sensöre sahip makine, 0.18 saniyede otomatik odaklama ve beş eksenli görüntü sabitleme desteğine sahip. Mart ayında satışa sunulacak GFX100S'in Türkiye fiyatı ise iç acıtacak türden.

Profesyonel fotoğraf makineleri ile dünya genelinde ün kazanan Fujifilm, düzenlediği bir etkinlikte en yeni profesyonel fotoğraf makinesini duyurdu. Fujifilm'e göre "GFX100S" olarak isimlendirilen bu fotoğraf makinesi, GFX serisinde bugüne kadar piyasaya sürülmüş en gelişmiş model. Ayrıca şirket, en gelişmiş teknolojilerini mümkün olduğunca kompakt yapıda olan bir kasaya yerleştirdiğini ifade ediyor.

Fujifilm GFX100S, 102 MP çözünürlük sunan arkadan aydınlatmalı bir sensöre sahip. Şirket, bu sensörü X-Processor 4 olarak isimlendirilen, dört çekirdekli bir işlemci ile destekliyor. Şirketin açıklamalarına göre fotoğraf makinesinin sahip olduğu sensör, benzerlerine kıyasla 1,7 kat daha büyük ve ışığa karşı maksimum hassasiyet için özel olarak optimize edildi. Fujifilm, sensörün büyük yapısının doğal renk, geniş ISO değerleri aralığı ve derinlik açısından, benzerlerinin çok ötesinde olduğunu söylüyor.

Karşınızda Fujifilm GFX100S

Fujifilm'in yeni fotoğraf makinesinin ön plana çıkan özelliklerinden bir tanesi, otomatik odaklama yapabiliyor oluşu. Şirket, ortam ışığının -5.5EV seviyelerinde olduğunda bile 0.18 saniye gibi kısa bir süre içerisinde odaklama yapılabileceğini söylüyor. Makinede kullanılan işlemci ise yönettiği algoritmalar ile yüz ve göz için otomatik odak noktaları oluşturabiliyor. Ayrıca bu fotoğraf makinesi, 5 eksenli bir görüntü sabitleme sistemine sahip. Bu da fotoğraf çekimleri sırasında titreşimi, neredeyse tümüyle ortadan kaldırıyor.

GFX100S, -10 santigrat derecede bile çalışabilecek şekilde tasarlanmış. Toz ve neme karşı ultra dayanıklı bir yapıda olan fotoğraf makinesinin, 3,2 inç büyüklüğünde de bir ekranı bulunuyor. Kullanıcılar, fotoğraf çekimlerinde bu ekranı kullanabildikleri gibi cihazın vizörünü de kullanabiliyorlar. Peki Fujifilm GFX100S'in video performansı, profesyonellere neler sunuyor?

Fujifilm tarafından yapılan açıklamalara göre GFX100S, 4K çözünürlükte 30 fps video çekimleri yapabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, H.264 veya H.265 kodeklerini kullanmak istediklerinde 17:9 en boy oranına ulaşılabiliyor. Fotoğrafçılar, SD karta kaydedilen video ve fotoğrafları cihazın sahip olduğu HDMI bağlantı noktası ile harici bir kaynakta görüntüleyebiliyorlar.

Fujifilm, GFX100S isimli profesyonel fotoğraf makinesinin mart ayında piyasaya sürüleceğini söylüyor. Ürünün küresel fiyatının 5.999 dolar olduğunu açıklayan şirket, ürünü Türkiye'de ise 44 bin 995 TL karşılığında satmaya çalışacak. Bu fiyatın ülkemizde nasıl bir karşılık bulacağını tahmin etmekse pek de zor değil gibi görünüyor.