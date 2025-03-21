En önde gelen oyun etkinliklerinden olan Future Games Show gerçekleştirildi. Etkinlikte birçok yeni oyundan fragman ve duyuru paylaşıldı.

Önde gelen oyun etkinliklerinden biri olan Future Games Show (FGC), dün resmen gerçekleştirildi. Her sene olduğu gibi bu sene de FGC de birçok yeni oyunun duyuruları yapıldı ve yepyeni fragmanlar paylaşıldı.

Biz de bu içeriğimizde etkinlikte yapılan duyurulara göz atıyoruz. Aşağıdan, Future Games Show 2025’te öne çıkan fragmanlara ve duyurulara ulaşabilirsiniz.

Future Games Show 2025'te yapılan duyurular

İkonik oyun System Shock 2 yenilenmiş versiyonuyla geri dönüyor: "System Shock 2: 25th Anniversary Remaster"

Göz kamaştırıcı bir evrene sahip dünyaya sahip platform oyunu Bionic Bay'in demosu çıktı

Bandit Trap'ten hikâye fragmanı

Chains of Freedom 15 Nisan 2025'te çıkış yapacak

Co-op odaklı aksiyon RPG'si Cloudheim'dan oynanış videosu

Hayatta kalma ve korku türündeki Cronos: The New Dawn'dan oynanış videosu

Yaz aylarında çıkacak, sevilen oyun Control'ün evreninde geçen eşli FPS nişancı oyunu FBC: Firebreak'ten oynanış videosu

Industria 2'den hikâye fragmanı

Kingmakers'dan oynanış videosu

Dark Souls'dan esinlenen Mandragora: Whispers of the Witch Tree, 17 Nisan'da geliyor

Mount & Blade II: Bannerlord'a 17 Haziran'da deniz savaşları temalı yepyeni bir "War Sails" DLC'si geliyor

İnsanlığı kurtarmaya çalışacağınız hayatta kalma oyunu The Last Caretaker

FPS türündeki psikolojik gerilim Karma: The Dark World, 27 Mart'ta çıkış yapacak

Lost Rift

Hayatta kalma ve puzzle türündeki Animal Use Protocol

Capcom imazlı Onimusha 2: Samurai's Destiny'nin remastered versiyonundan yeni fragman

Açık dünya hayatta kalma oyunu I Hate This Place

Revenge of The Savage Planet

Dinozor temalı hayatta kalma oyunu Deathground'dan oynanış fragmanı

Stalker benzeri MMO FPS Pioner'den yeni oynanış fragmanı

Neon Abyss 2

2004'te çıkan oyundan uyarlanan yepyeni yapım "Painkiller", sonbaharda geliyor