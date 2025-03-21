Önde gelen oyun etkinliklerinden biri olan Future Games Show (FGC), dün resmen gerçekleştirildi. Her sene olduğu gibi bu sene de FGC de birçok yeni oyunun duyuruları yapıldı ve yepyeni fragmanlar paylaşıldı.
Biz de bu içeriğimizde etkinlikte yapılan duyurulara göz atıyoruz. Aşağıdan, Future Games Show 2025’te öne çıkan fragmanlara ve duyurulara ulaşabilirsiniz.
Future Games Show 2025'te yapılan duyurular
İkonik oyun System Shock 2 yenilenmiş versiyonuyla geri dönüyor: "System Shock 2: 25th Anniversary Remaster"
Göz kamaştırıcı bir evrene sahip dünyaya sahip platform oyunu Bionic Bay'in demosu çıktı
Bandit Trap'ten hikâye fragmanı
Chains of Freedom 15 Nisan 2025'te çıkış yapacak
Co-op odaklı aksiyon RPG'si Cloudheim'dan oynanış videosu
Hayatta kalma ve korku türündeki Cronos: The New Dawn'dan oynanış videosu
Yaz aylarında çıkacak, sevilen oyun Control'ün evreninde geçen eşli FPS nişancı oyunu FBC: Firebreak'ten oynanış videosu
Industria 2'den hikâye fragmanı
Kingmakers'dan oynanış videosu
Dark Souls'dan esinlenen Mandragora: Whispers of the Witch Tree, 17 Nisan'da geliyor
Mount & Blade II: Bannerlord'a 17 Haziran'da deniz savaşları temalı yepyeni bir "War Sails" DLC'si geliyor
İnsanlığı kurtarmaya çalışacağınız hayatta kalma oyunu The Last Caretaker
FPS türündeki psikolojik gerilim Karma: The Dark World, 27 Mart'ta çıkış yapacak
Lost Rift
Hayatta kalma ve puzzle türündeki Animal Use Protocol
Capcom imazlı Onimusha 2: Samurai's Destiny'nin remastered versiyonundan yeni fragman
Açık dünya hayatta kalma oyunu I Hate This Place
Revenge of The Savage Planet
Dinozor temalı hayatta kalma oyunu Deathground'dan oynanış fragmanı
Stalker benzeri MMO FPS Pioner'den yeni oynanış fragmanı
Neon Abyss 2
2004'te çıkan oyundan uyarlanan yepyeni yapım "Painkiller", sonbaharda geliyor