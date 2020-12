İsteğe bağlı abonelik modeli ile çalışan yerli dijital içerik platformlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Gündemde Acun Ilıcalı’nın Exxen’i olsa da 30 Aralık itibarıyla Gain adında yeni bir dijital platform daha yayına başlıyor. Peki Gain’de hangi dizi, film ve programlar bizi bekliyor, sizler için derledik.

Dizi, film ya da sevdiğimiz programları artık çoğunlukla TV’den değil, internetten takip ediyoruz. Yerli platformların sayısı ise her geçen gün artıyor. 1 Ocak’ta yayına başlayacak Exxen, çok ciddi bir yatırımla çıktığı bu yolda ülkemizdeki rekabeti kızıştıracak. Ancak 2021 boyunca tanık olacağımız platform savaşlarına Exxen’den önce bir isim daha dahil olacak: Gain.

30 Aralık itibarıyla Androi ve iOS kullanıcıları için yayınlanacak mobil uygulama ile yayın hayatına başlayacak Gain, sadece mobil kullanıcılara özel bir platform olacak. Daha niş ve farklı dizi, film ve programların yer alacağı Gain’de orijinal içerikler öne çıkacak. Yayınlanacak ilk dizi, film ve programlardan bazıları da belli oldu.

NOT: Gain'in 30 Aralık (bugün) tarihinde mobil uygulamalarının yayına gireceği açıklandı, ancak listedeki içeriklerin büyük bir kısmı Ocak ayında yayınlacak.

Gain'de yayınlanacak dizi ve programlar:

Programlar: Mücbir Sebepler Yılbaşı Özel (31 Aralık) Oyunlar Holding (Ocak) Ahmet Mümtaz Taylan’la İstanbul Hesabı (Ocak) Vedat Milor ile En İyisi (Ocak)

Diziler: On Bin Adım (Ocak) Terapist (Ocak)

Belgeseller: MFÖ: Ele Güne Karşı (Ocak) Bir Şifa Bağımlısının İtirafları (Ocak)



Mucbir Sebepler ile Yılbaşı Özel

Sunucular: Bartu Küçük Çağlayan ve Melikşah Altuntaş

Konu: Eğlence

Yayın tarihi: 31 Aralık 2020

Oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan ile yazar ve yönetmen Melikşah Altuntaş’ın bir süredir Instagram’da canlı yayın ile yaptıkları Mücbir Sebepler programı, anlık 100 bin izleyiciye ulaşacak kadar popüler oldu. 31 Aralık yılbaşı gecesinde bu program Gain’de yılbaşı özel şeklinde gerçekleştirilecek. Tıpkı Instagram’daki gibi dikey formatta yayınlanacak olan programa özel konuklar katılacak.

Mücbir Sebepler'in tamamen Gain’de yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak Instagram’da büyüyen bir program olarak aynı formatta başka bir platforma geçiş yapmaları şimdilik zor görünüyor.

Oyunlar Holding:

Sunucular: Can Bonomo, Can Sungur, Can Temiz

Konu: Oyunlar, Kendin Yap

Yayın tarihi: Ocak

Oyun yayıncısı ve içerik üreticisi Can Sungur, Model grubunun bas gitaristi Can Temiz ve sanatçı Can Bonomo bu programda konuklarıyla çeşitli oyunlar oynayacaklar. Ancak alıştığımız şekilde değil. Kostümler üretecekler ve “kendin yap” temasına uygun objeler ile akla gelen her türlü oyunu oynayacaklar. Programın içeriğine dair daha fazla detay paylaşılmadı, ancak Gain’in en ilginç içeriklerinden birisi olduğu kesin.

Ahmet Mümtaz Taylan’la İstanbul Hesabı:

Sunucu: Ahmet Mümtaz Taylan

Konu: Şehirde yaşam

Yayın tarihi: Ocak

Aktör Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunacağı mobil cihazlara uyumlu, yani dikey formatta yayınlanacak bu programda, bizi İstanbul’da ucuza yaşamanın sırlarını paylaşacak. Fragmanda da görüldüğü üzere kendisi 50 TL ile İstanbul’da istediğimiz her yere gidebileceğimizi, hemen hemen istediğimiz her şeyi yiyebileceğimizi söylüyor.

Vedat Milor ile En İyisi

Sunucu: Vedat Milor

Konu: Gastronomi

Yayın tarihi: Henüz açıklanmadı

TV’de uzun bir süre gastronomi programları düzenleyen gurme Vedat Milor, Twitter’da başlayıp ülke gündemini epey meşgul eden “Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?” tartışmasını Gain için program formatına dönüştürüyor. Yine tartışmalı sorular önce sosyal medya kullanıcılarına sorulacak, ardından Gain’de Vedat Milor’un sunumu ve uzman görüşleri ile yanıtlar verilecek.

MFÖ: Ele Güne Karşı

Tür: Belgesel

Yayın tarihi: Ocak

Türkiye’nin en köklü müzik gruplarından MFÖ’nün 50 yıllık sanat yolcuğunu anlatacak bu özel belgesel, Gain’in en çok üzerinde durduğu yapımlardan birisi. Zira belgeselde grubun daha önce yayınlanmayan kayıtları, konserleri ve röportajları yer alacak. Yolu herhangi bir şekilde MFÖ ile kesişen herkesin hoşuna gidecek bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.

Bir Şifa Bağımlısının İtirafları

Tür: Belgesel

Yayın tarihi: Ocak

Ela Başak Atakan tarafından yazılan Bir Şifa Bağımlısının İtirafları isimli kitap, bu programda bizzat yazarın kendisi tarafından anlatılacak. Belgeselde kitapta da ele alınan “Sıradan bir annenin bir kişisel gelişim fenomenine kendini kaptırma hikayesi” anlatılıyor. Bir başka deyişle özellikle sosyal medyanın etkisi ile popülerleşen “şifa” konusu derinlemesine inceleniyor.

On Bin Adım:

Tür: Dizi (Dram, romantik)

Oyuncular: Engin Günaydın, Devin Özgün Çınar

Yayın tarihi: Ocak

Artık orta yaşlara gelmiş iki eski sevgilinin sağlık bir yaşam için birlikte her gün 10 bin adım yürümeye karar verirler. Ezgi ve Mehmet’in bu yürüyüşleri olayların yeniden başlamasına vesile olur. Oldukça basit ve bir o kadar ilginç konuya sahip olan On Bin Adım, Ocak ayında Gain’de yayınlanacak, ancak henüz tarih açıklanmadı.

Terapist:

Tür: Dizi (Psikolojik gerilim, dram)

Oyuncular: Zeynep Çamcı, Dolunay Soysert, Murat Kılıç, Muhammet Uzuner, Çağdaş Onur Öztürk

Yayın tarihi: Ocak

Gizemli bir cinayete beş zanlısı ve bir doktor arasında yaşananları konu alacak Terapist isimli dizi, Gain’in orijinal yapımlarından birisi. Başarılı kadrosu ile dikkat çekecek yapımın fragmanında fazla ipucu verilmemiş. Ancak Freud ve İbn-i Haldun göndermeleri, dizideki psikolojik gerilim unsurunun altınının epey dolu olacağını gösteriyor.