Yerli dijital yayın platformlarından biri olacak GAİN, 30 Aralık (yarın) itibarıyla yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Platform, Netflix'ten ziyade Exxen'e rakip olacak gibi görünüyor.

2021 yılı, Türkiye’de hizmet veren dijital yayın platformları için rekabetin hiç olmadığı kadar çetin geçtiği bir yıl olacak gibi duruyor. Kısa süre önceye kadar daha çok Netflix ile BluTV arasında geçen bu rekabete, ekim ayı itibarıyla Amazon Prime Video da katılmıştı. 1 Ocak’ta Acun Ilıcalı’nın kurucusu olduğu Exxen’in de katılacağı dijital yayıncılık rekabetine yarın itibarıyla bir yerli platform daha katılıyor: GAİN.

Filli Boya'nın sahibi Gözde Akpınar’ın arkasında bulunduğu yeni yerli dijital yayın platformu GAİN, 30 Aralık'ta yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Kişiye özel içeriklere, belgesellere, hikayelere ve oyun videolarına ev sahipliği yapacak olan GAİN, kendini “inovatif, eğitici, eğlenceli ve düşündürücü yapımları barındıran yeni nesil içerik platformu” olarak tanımlıyor. Gözde Akpınar’ın açıklamalarına göre GAİN’de ağırlıklı olarak 1-20 dakika uzunluğunda farklı kategorilerde içerikler yer alacak.

Yapılan açıklamalara göre GAİN, kullanıcıların zevkleri kadar platformda harcadığı süreye de odaklanacak. Bir kullanıcı GAİN’e giriş yaptığında algoritma, o kullanıcının GAIN’de geçirdiği ortalama süreyi dikkate alarak içerik önerilerinde bulunacak. Ayrıca GAİN’de kullanıcılar kendi içerik listelerini de hazırlayabilecekler.

GAİN’deki içerikler çoğunlukla dizi, mini belgeseller, spor ve eğlence odaklı olsa da platform, ünlü konuklarla canlı yayınlar gerçekleştirere kullanıcılarına sürprizler yapmayı da hedefliyor. Bu kapsamda ilk canlı yayın, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın hazırladığı Mücbir Sebepler programı olacak. Ayrıca 31 Aralık Perşembe günü "Mücbir Yılbaşı" programı saat 22.00'den itibaren canlı olarak yayınlanacak.

Platformun kurucusu Gözde Akpınar, platformun aylık, yıllık ve farklı ödemelerle abonelik sistemi olacağını ve ödeme planlarının tamamen kullanıcıya bağlı olarak değişeceğini dile getirse de henüz kesinleşmiş bir abonelik fiyatı açıklamadı. Abonelik ödemeleri hem GAİN’in iOS ve Android uygulaması üzerinden hem de SMS yoluyla yapılabilecek. Kesinleşmeyen bazı bilgilere göre GAİN, kısa süreliğine ücretsiz deneme kampanyasına da sahip olacak.

İlber Ortaylı'dan Berk Keklik'e, MFÖ Belgeselinden Şokopop'a kadar birçok ünlü ismin ve programın yer alacağı GAİN’de yer alacak ilk 20 proje de belli olmuş durumda. Aşağıdaki listeden GAİN’in lansman yapımlarına göz atabilirsiniz.

GAİN’de yer alacak yapımlardan bazıları