Galatasaray, Dünyanın İlk Dijital Taraftarı "Leo"yu Tanıttı

Galatasaray, dünyada ilk niteliğinde olan bir işe imza attı. Kulüp, dünyanın ilk dijital taraftarı Leo'yu duyurdu. Peki Leo, hangi yeteneklere sahip?

Türkiye'nin en çok taraftara sahip olan futbol kulüplerinden Galatasaray, dünyada ilk niteliğinde olan bir işe imza attı. Ekip, bugün düzenlediği bir etkinlikte dünyanın ilk dijital taraftarı Leo'yu tanıttı. İlginç bir proje olarak karşımıza çıkan Leo, Galatasaraylılara eğlenceli bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor.

Galatasaray, Leo'yu bir içerik üretici olarak lanse etti. Dijital taraftarın video, fotoğraf ve çizim konusunda uzman olduğunu söyleyen yetkililer, Leo'nun müzik yapımcısı ve şarkı yazarı da olduğunu belirttiler. Galatasaray ile ilgili gelişmeleri taraftara aktaracak olan dijital taraftar, paylaşımlara çoktan başlamış durumda.

Galatasaray'ın Leo ile ilgili yaptığı açıklama:

Kulübümüz, Türkiye’de ilklerin ve enlerin kulübü olma geleneğini sürdürerek spor ile dijital dünyayı birleştiren bir yeniliğe imza atıyor. Çözüm ortağımız Leo The Fan A.Ş ile birlikte Dünyanın ilk Dijital Taraftarı Leo’yu sizlere tanıtmaktan mutluluk duyarız.



Leo hayatının merkezine Galatasaray’ı koymuş milyonlarca Galatasaray taraftarından birisi. Leo aynı zamanda bir müzik yapımcısı, şarkı yazarı, video, fotoğraf ve çizim konusunda uzman bir sanatçı influencer.



Büyük Galatasaray taraftarı Leo’yu takip edip, onun yaptıklarını izledikçe Galatasaray kazanacak, böylece Galatasaray taraftarı kendi maddi kaynaklarını kullanmadan kulübüne destek sağlamış olacak.

Leo, bir süredir test ediliyordu

Leo için oluşturulan sosyal medya hesaplarına baktığımızda, dünyanın ilk dijital taraftarının aslında bir süredir test edildiğini görüyoruz. Bu bağlamda; Instagram, X, TikTok ve YouTube gibi dünyanın en popüler sosyal ağlarında açılan hesaplar, çoktan paylaşımlara başlamış durumda. Ayrıca Leo için bir de Spotify Artist hesabı oluşturuldu. Bu dijital taraftar, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşecek ve diğer futbol kulüplerine de ilham olacak gibi görünüyor.

Leo'nun sosyal medya hesaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz: