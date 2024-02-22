Samsung, Galaxy S24 ailesi dışındaki telefonların ne zaman Galaxy AI özelliklerini alacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, çok yakında Galaxy AI özelliklerini kullanabilecekler.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay duyurduğu Galaxy S24 ailesi ile "Galaxy AI" dönemini resmen başlattı. Böylelikle Samsung kullanıcıları, şirketin üretken yapay zekâ özelliklerini deneyimlemeye başladılar. Şirketten gelen son açıklamalarsa Galaxy AI özelliklerinin ne zaman daha fazla cihaza ulaşacağını gözler önüne seriyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre One UI 6.1 güncellemesi, en azından bazı cihazları için Galaxy AI özellikleriyle donatılacak. Gerçek zamanlı çeviri gibi bazı özellikler, destekleyen cihazlarda aktif olarak kullanılabilecek.

Peki hangi cihazlar, One UI 6.1 ile Galaxy AI serüvenine dahil olacak?

One UI 6.1 güncellemesi ile Galaxy AI özelliklerinin dahil edileceği cihazlar şunlar olacak:

Samsung Galaxy S23 (tüm modeller)

Samsung S23 FE

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Tab S9

Buradan, Galaxy AI özelliklerinin akıllı telefonlara özel olmayacağını görüyoruz. Samsung'un bugüne kadarki en güçlü tablet modeli olan Galaxy Tab S9 serisi de Galaxy AI özelliklerini sunacak.

Galaxy AI, bu cihazlara ne zaman gelecek?

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy AI destekli One UI 6.1, mart ayı sonu itibarıyla tüketicilere ulaşacak.

Peki Galaxy AI, hangi özellikleri sunuyor?