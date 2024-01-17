Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S24 serisini bizlerle buluşturdu. Şirket, ayrıca seçili Galaxy cihazlarda yer alacak yapay zekâ özelliklerini de tanıttı. İşte akıllı telefonlara çağ atlatacak bu özellikler.

Samsung, bugün büyük heyecanla beklenen Unpacked etkinliğini gerçekleştirdi. Lansmanın yıldızı, herkesin beklediği gibi yeni Galaxy S24 serisi oldu. Standart, Plus ve Ultra modelden oluşan cihazlar, birçok önemli yenilikle beraber geldi.

Samsung’un bu yılki modellerinin yanı sıra getirdiği en büyük yenilik, yapay zekâ özellikleriydi. S24 modelleri başta olmak üzere bazı seçili Galaxy cihazlar, "Galaxy AI" ismi altında yepyeni bir çağa giriş yaparak “yapay zekâ telefonları” hâlini almaya başladı. Peki Google'ın da parmağı olan bu özellikler neler? Gelin bakalım.

İstediğiniz şeyi daire çizerek arayabileceksiniz

Google ortaklığında geliştirilen bu özellik, Galaxy S24'te ilginç bir arama özelliği sunacak. Bu özellik, ana ekran tuşuna basılı tuttuğunuzda açılacak. Ekrandan istediğiniz bir şeyi daire içine alıp Google araması yapabileceksiniz. Bu özellik, S24'e ek olarak Google Pixel cihazlarda da kullanılabilecek.

Konuşmalar sırasında gerçek zamanlı çeviri

Galaxy S24, aramalar sırasında gerçek zamanlı çeviri özelliği sunacak. Diller, hiçbir üçüncü taraf uygulama ihtiyacı olmadan canlı bir şekilde çevrilebilecek.

Kullanıcılar bu şekilde farklı dillerde iletişim kurabilecekler. Desteğin şimdilik aralarında Türkçenin yer almadığı 13 dilde bulunduğu ifade edildi. Özellik, Samsung hesabı ve internet bağlantısı gerektirecek.

Not asistanı

Bu özellik ise Samsung'un Notlar uygulamasına yapay zekâ özellikleri getiriyor. Özellik, notları özetleyebiliyor, çeviri yapabiliyor ve format değişiklikleri uygulayabiliyor.

Yapay zekâyla görsel düzenleme

*Ünlü teknoloji editörü Marques Brownlee'nin özelliği denediği video

"Generative edit" ismi verilen etkileyici bir özellik de var. Google'ın son Pixel cihazlara getirdiği Magic Editor'e benzeyen bu yapay zekâ destekli yenilik, galerideki görseller üzerinde objeleri oynatma veya silme gibi işlevler sunuyor. Mesela bir objeyi kaldırdığınızda yapay zekâ o alanı doldurabiliyor.

Sesleri metne çevirme özelliği

Ses kaydetmeyi sevenlerin bayılacağı bu yapay zekâ destekli transkripsiyon özelliği, kayıtları metne döküp başka bir dile çevirebiliyor. Ayrıca ses kaydını özetleyerek daha kısa hâle de getirebiliyor. Daha da iyisi, yerleşik olarak geliyor. Yani internet bağlantısı olmadan kullanılabiliyor.

Sohbet asistanı

Resmî veya günlük konuşmalarda mesaj gönderirken uygun şeyi yazmakta zorlanan illa ki olmuştur. Chat Assist ismi verilen sohbet asistanı özelliği, buna çözüm getiriyor. Klavyeye yerleşik gelen Chat Assist, metin tabanlı e-posta, sosyal medya, mesajlar gibi hizmetlerde olduğunuzu anlayarak yazdıklarınıza göre size öneriler sunuyor. Çeviri yapabiliyor, dil bilgisini kontrol edebiliyor ve yazı tarzını belirleyebiliyor.

Yapay zekâyla oluşturulan duvar kağıtları

Samsung'un yine Google'dan aldığı bir özellik de duvar kâğıtları. Galaxy cihazlar, yapay zekâ tarafından oluşturulmuş duvar kâğıtlarına da yer verecek.

Yapay zekâ özellikleri, S24 dışında diğer Galaxy cihazlara da gelecek

Samsung'un yapay zekâ özelliklerini duyururken çok sevindirici bir açıklama da yaptı. Açıklamada, tanıtılan özelliklerin yalnızca S24'te değil, seçili diğer Galaxy cihazlarda da yer alacağı belirtildi. Aşağıda gördüğünüz bu cihazlar, 2024'ün ilk yarısında yapay zekâ özelliklerini alacak.

2024 ortasına kadar yapay zekâ özelliklerini alacak diğer Galaxy cihazlar:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Unpacked etkinliğinde yapılan diğer duyurular

Galaxy S24 ön inceleme videomuz için: