Samsung Gaming Hub Yayınlandı: Televizyondan Bulut Oyun!

Samsung, bu yılın başında tanıttığı bulut tabanlı oyun platformu Gaming Hub'ı yayınladı. Kullanıcılar, çeşitli bulut oyun hizmetleriyle televizyondan oyun oynayabilecek.

Ocak ayının başında düzenlenen CES 2022 etkinliği, Samsung televizyon sahipleri için heyecanlandırıcı bir ürüne yer verdi. Samsung, etkinlikte oyun dünyasına odaklanmaya başladığını gösteren ‘Gaming Hub’ platformunu tanıttı. Platform, bulut üzerinden hiçbir indirme yapmadan oyun oynayabilmeyi vadediyordu.

Bilgisayar ve mobil cihazlarda gördüğümüz bulut oyun sistemini televizyonlara getiren Samsung’un Gaming Hub uygulaması bugün yayınlandı. 2022 Smart TV’ler ve Smart Monitor serisi için yayınlanan hizmet, beraberinde bazı avantajlar da sunacak.

Gaming Hub neler sunuyor?

Samsung televizyonlarda kullanıma açılan Gaming Hub, kullanıcılara oyun oynamak için hiçbir ekstra donanım masrafı çıkarmıyor. Kullanıcılar, Gaming Hub’a eklenen herhangi bir oyunu istedikleri an Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce Now, Google Stadia veya yakında desteklenecek Amazon Luna üzerinden oynamaya başlıyor.

Bunların yanı sıra Gaming Hub, Bluetooth oyun kolları ve kablosuz kulaklıklar için destek sunacak. Kullanıcılar, Gaming Hub’ın desteklediği cihazlarla oyunları kolaylıkla oynayabilecekler. Ayrıca Samsung televizyonların bünyesinde bulunan yapay zekâ destekli çözünürlük artırma ile görüntü 4K ya da 8K’ya yükseltilebilecek.

Samsung'un Gaming Hub desteğine sahip televizyonlarına göz atmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.